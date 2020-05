Uniformy ze druhé světové války byly v květnu 2018 k vidění na náměstí T. G. Masaryka. Ovšem nejen ony. Do středu Prostějova vpochodovali ozbrojení vojáci a s nimi také dobová technika. Nadšenci do historie, v čele s Klubem vojenské historie Dukla, tak podruhé na náměstí připomněli konec bojů. Nejvíce pak padlé na straně osvobozujících armád. Podívejte se na fotogalerii i vzpomínky pamětníků

Konec války v Kostelci

V osmatřicátém díle našeho seriálu JAK JDE ČAS jsme si představili na několika fotografiích události konce 2. světové války v Kostelci na Hané. Připomeňte si je.

Po bombardování všechno okolo nás lítalo

V květnu 2016 se na Městském hřbitově v Prostějově u památníku československých letců, obětí 2. světové války a Sokolů uskutečnil pietní akt. Představitelé města, zástupci armády, policie, Sokolů, Obce legionářské, Československého svazu bojovníků za svobodu i Svazu letců a další zde při příležitosti 71. výročí osvobození naší republiky uctili památku obětí 2. světové války.

Německým ženistům pomáhal stavět sruby

Je to už sedmdesát pět let, co tehdy patnáctiletý Zdeněk Nakládal v Plumlově prožíval závěr války. I přesto, že naprostou většinu konfliktu bylo městečko na okraji Drahanské vrchoviny stovky a tisíce kilometrů od fronty, válka se Plumlova dotýkala i dlouho předtím, než se boje dostaly na území dnešní České republiky. Přečtěte si jeho vzpomínky z roku 2015.

Zrovna jsem pekla buchty. Najednou mi střepina rozbila okno

Celý svět si připomněl konec druhé světové války. Pro mnoho vojáků bojujících na východní frontě pod generálem Ludvíkem Svobodou přišel dlouho očekávaný okamžik právě na Prostějovsku. V uniformě stála tehdy proti ustupujícím vojákům Wehrmachtu i mladá dívka Jiřina Voženílková. Své první mírové okamžiky prožila v Pivíně. Podívejte se, jak na to v roce 2012 vzpomínala.

Konec války v Prostějově a Konici

Podívejte se na archivní fotky.

Do žlebu se zlatem, ven bez něj

Zlato uloupené vojáky wehrmachtu, jantarová komnata či ukrytá Masarykova socha. To jsou kromě vrahů či UFO další náměty pověstí, se kterými se na Prostějovsku setkávají etnologové. „Ukryté poklady lákaly lidskou fantazii odedávna, takže se tady ocitáme před pokračováním velmi staré tradice,“ uvedl etnolog Jan Pohunek.

Obýval Himmler loveckou chatu u Milkova?

O srubu v lesích mezi Milkovem a Kadeřínem koluje mezi lidmi spousta pověstí. Dřevěné lovecké chatě místní neřeknou jinak, než „Himmlerka“. Podívejte se na její historii.