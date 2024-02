Týká se to i pravidelných dárců plazmy objednaných podle zavedených pravidel 13. a 14. února. Připraveny jsou sladké dárky a pro dvojice dokonce láhve vína.

"Každého vede k darování něco jiného, většinou je to ale příjemný pocit z dobrého skutku nebo snaha pomoci druhým. Ať už dárce motivuje cokoliv, každému z nich jsme nesmírně vděční. A prvodárci jsou pro nás nesmírně důležití," zdůraznila Eva Hradečná, sestra z hematologicko-transfuzního oddělení.

Darovat krev můžete i vy

Dárcem se může stát každý zdravý člověk starší 18 let s hmotností nad 50 kilogramů, který má zdravotní pojištění v České republice. Ženy mohou darovat krev čtyřikrát ročně, muži pětkrát do roka. Interval mezi odběry by měl být minimálně osm týdnů. Naopak darovat krev nemohou chronicky nemocní pacienti, lidé, kteří prodělali onkologické onemocnění, anebo v minulosti prodělali žloutenku typu B a C, či jsou HIV pozitivní. Dárce krve by neměl být ani diabetik, neměl by být závislý na alkoholu, či na jiné návykové látce.