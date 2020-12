„Dnes mělo do Olomouckého kraje dorazit 975 vakcín proti koronaviru, ale nestalo se. Podle nejnovějších informací vakcína dorazí nejdříve 31. prosince. Jakmile se tak stane, dodáme je do všech osmi nemocnic, které v kraji máme,“ informoval v pondělí odpoledne hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Největší středomoravská nemocnice, Fakultní nemocnice Olomouc dostane 400 dávek.

„Zájem v naší nemocnici evidujeme značný,“ sdělil Deníku mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher již před Vánocemi, kdy nemocnice spustila rezervační systéme pro zájemce z řad zaměstnanců. „Prioritně covidových pracovišť,“ doplnil.

Tisíce dávek začátkem ledna

Další várka vakcíny by měla dorazit do Olomouckého kraje počátkem ledna a mělo by se již jednat o tisíce dávek. V lednu by se podle očkovací strategie měla vakcína dostat i k seniorům nad 65 let, chronicky nemocným lidem, kteří trpí třeba vážným onemocněním ledvin a jater, závažným typem cukrovky nebo těžkou obezitou.

Očkování v České republice odstartovalo v neděli. Prvních bezmála 10 tisíc dávek dostaly čtyři pražské a dvě brněnské nemocnice. V pondělí zahájily očkování i další nemocnice, které již vakcínu dostaly.

Musí být v mrazu

Vzhledem k tomu, že vakcína od společností Pfizer a BioNTech musí být uchovávaná v hlubokém mrazu, budou vakcinaci nejprve zajišťovat nemocnice a zdravotní ústavy. Poté budou zapojeni i praktičtí lékaři, případně ambulantní specialisté, kterým poputuje až očkovací látka, jež nebude vyžadovat skladování při velmi nízkých teplotách.

Očkování proti Covid-19 by mělo být postupně dostupné všem, kteří o něj budou mít zájem. K získání kolektivní imunity musí být proočkovaných 65 až 70 procent populace.

Očkování proti Covid-19 je bezplatné a dobrovolné.

(tau)