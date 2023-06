Pěstitelská pálenice v moderním kabátu. Příjemné prostředí, nejmodernější vybavení a obnovení vyhlášené tradice. Nová pálenice Old Distillery v Žešově se nachází ve stejných prostorách bývalé pěstitelské pálenice na kopci směrem k dálnici, na které jste byli téměř čtvrtstoletí zvyklí od původních zakladatelů. "Chtěli bychom, aby se obnovilo, co tu v minulosti dlouhá léta na perfektní úrovni fungovalo," říká spolumajitel pálenice Martin Vyplel.

Pálenice Old Distillery v Žešově | Video: Zdeněk Vysloužil

Zdroj: Old DistilleryVlastní koncept i přístup. "Chceme změnit celkový přístup k pálení. Lidé, kteří k nám přijedou se musí hlavně dobře cítit. Samotné pálení by mělo být rituálem a potěšením, protože celý proces je dlouhodobý od samotného sběru ovoce, přes fermentaci až po vypálení. Samozřejmostí u nás bude bezplatné naředění pálenky na požadovanou lihovost speciálně upravenou vodou, kterou si sami upravujeme technologií reverzní osmóza," říká Vyplel s tím, že jeho cílem je, aby si z nové pálenice lidé odváželi co možná nejlepší pálenky a zážitky.

Narozeninová etiketa Staré žitné myslivecké od ilustrátora Marka Ehrenbergera

Součástí pálenice je i příjemné posezení v krásném podsklepení. "Pro zákazníky, kteří si najdou čas a budou přítomni u zpracování jejich kvasu, je připraveno příjemné posezení v krásném podsklepení se šálkem dobré kávy či čaje a drobným občerstvením zdarma. Moc rádi si vyslechneme zkušenosti a podněty vás zákazníků (paličů), …. prostě jsme tu pro vás,” dodává Vyplel.

Zdroj: Old DistilleryNová pálenice Old Distillery v Žešově je vybavená nejmodernější technologií. "Máme to nejlepší, co momentálně na trhu je. U nás se nic nepřipálí, protože máme dvouplášťové destilační kotle o objemech 150 a 300 litrů. Jedná se o celoměděné jednokotlové systémy s třístupňovou rektifikační kolonou, deflegmátorem a katalyzátorem, což nám umožňuje dosáhnout pálenku té nejvyšší kvality. Technologie je pouze na elektřinu a výpalky jsou odváděny do podzemních jímek, tudíž žádné výpary nikoho nebudou obtěžovat," popsal Vyplel s tím, že budou pálit již od 50 litrů kvasu.

Každý si může odvézt láhve s vlastní etiketou

"Jelikož sám jezdím dlouhá léta pálit, tak jsem přemýšlel o tom, co by každého zákazníka mohlo potěšit. Proto jsme pro naše zákazníky vymysleli univerzální etiketu, na kterou si budou moci nechat napsat vlastní text,” přiblížil začínající palírník.

Vztah k pálence musí být pozitivní

"Já osobně nejsem zastáncem žádného barevného alkoholu. Vždycky jsem říkal, že je dobré vědět, co pijete. To znamená, že není nad domácí pálenku z vlastního ovoce, kterou mám rád," usmívá se Vyplel.

První litry potečou už v červenci. "V červenci zahajujeme kampaň 2023/2024. Máme před sebou poslední úpravy a úkony k otevření. Předpokládáme, že by to mohlo být v polovině července," uzavírá provozovatel palírny Martin Vyplel.