Chudobinec, klášter nebo špitál. Historická stavba v centru Určic na Prostějovsku měla v minulosti několikero využití. Nejvíce si lidé spojují budovu v těsném sousedství kostela s řádovými sestrami. V Určicích tak patrové budově neřekne nikdo jinak než klášter Boromejek. Stavba z konce 19. století prošla rekonstrukcí za čtrnáct milionů a vzniklo z ní originální sociální bydlení.

Proměna kláštera Bartolomějek v Určicích v sociální bydlení | Video: DENÍK/Zdeněk Vysloužil

"Objekt jsme před lety získali od Olomouckého kraje. Několikrát jsme žádali o bezúplatný převod, ale nakonec jsme ho museli koupit za přibližně sedm set tisíc korun," ohlíží se určický starosta Petr Kouřil a doplňuje: "Budova takových osm let chátrala a my jsme přemýšleli co s ní. Nabízel se dotační titul na sociální bydlení. V roce 2017 jsme nechali zpracovat studii a pořídili projektovou dokumentaci. O rok později jsme podali žádost do IROP a v roce 2019 dostali dotaci ve výši devíti milionů korun a mohli jsme začít stavět."