Letošní termín ukládání pamětních kamenů byl původně stanoven na datum co možná nejbližší k 75. výročí konce II. světové války. Bohužel, aktuální epidemiologická situace přiměla organizátory akci odsunout, a to na 25. června, což je datum opět symbolické, protože právě na přelomu června a července roku 1942 bylo z Prostějova deportováno 1259 lidí.

Drtivá většina z nich byla kvůli svému židovskému původu povražděna v Baranoviči, Malém Trostinci, Treblince, Raasice, mnozí zemřeli v Terezíně. Stali se tak oběťmi největší genocidy v průběhu dvacátého století. Domů do Prostějova se vrátilo pouze 109 osob.

Primárně za děti

„V loňském roce jsme v ulicích Prostějova uložili prvních jedenáct pamětních kamenů za naše někdejší spoluobčany. Určit, za koho z tolika obětí kámen uložit, nebylo jednoduché. Proto byly Stolpersteine uloženy primárně za malé děti. Mimochodem mezi povražděnými prostějovskými občany židovského původu bylo přes sto deset dětí do patnácti let,“ připomíná předseda spolku Hanácký Jeruzalém Michal Šmucr s tím, že tentokrát budou kameny věnovány lidem, jejichž potomci nebo blízcí žijí. Někteří v České republice, jiní třeba v Izraeli nebo Švýcarsku.

„Kameny zmizelých tak uloží (ať už osobně nebo zprostředkovaně) potomci paní Edy Tausové z Prostějova, která se ve svých devatenácti letech dožila osvobození koncentračního tábora Bergen – Belsen. Její dcera s rodinou žije v Izraeli.

Ze Švýcarska bude ukládání přítomna (zřejmě pouze virtuálně) paní Eva Sternkükerová, dcera Judy Sternkükera. Ten stačil z Prostějova, kde žil on i jeho rodina, před nacisty prchnout do tehdejší Palestiny. Zapojil se v rámci tamní brigády britského vojska do boje proti nacistům a po válce se vrátil v hodnosti četaře do Československa. Získal vyznamenání za statečnost při osvobozování republiky,“ dodává Šmucr.

Pamětní kameny budou uloženy třeba také za rodinné příslušníky někdejšího předsedy prostějovské Židovské obce Otto Brattera, za rodiče výtvarnice Alžběty Zelené, rozené Kleinerové, nebo za bratry Bauerovy, jejichž někdejší budova továrny dnes funguje jako mateřská škola.

Za koho a ve kterých ulicích tedy kameny přibudou?

Ida a Moritz Schreiberovi - Wolkerova

Ernestine, Edith a Desider Tausovi - Křížkovského

Julie a Pavel Brammerovi, Eva Redlichová - Hvězda

Mindel a Salo Sternkükerovi - Palackého

Salomon a Anna Kleinerovi - Pernštýnské nám.

Rudolf, Ludvík a Josef Bauerovi - Hanačka

Alexander Bratter, Klára a Petr Eisenstädterovi - Fanderlíkova

Ukládání Kamenů zmizelých i instalaci informační tabule zajišťuje spolek Hanácký Jeruzalém ve spolupráci se Statutárním městem Prostějov.