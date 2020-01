"V pondělí přišli pouze čtyři lidi. Dnes už to je lepší, je jich okolo pětadvaceti," sdělila Deníku Sokolová, která nalévá polévky společně se svými přáteli.

V úterním poledni si v třeskutém mrazu pochutnávali bezdomovci na pórkové polévce.

Výdej polévky prostějovským bezdomovců již funguje šestým rokem. Letos se rozjelo vydávání v pondělí 6. ledna a bude pokračovat denně s výjimkou nedělí až do 4. března.

"Polévky se vydávají od roku 2015. Druhým rokem nám dodává chléb zdarma Rudolfovo pekařství, za což jsme vděční a děkujeme. Polévky se vaří v Národním domu. Co zbude, odvážíme do azylového domu," prozradila Milada Sokolová, hlavní organizátorka projektu. Polévky se vydávají vždy od půl dvanácté do dvanácti hodin s výjimkou nedělí.