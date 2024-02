Nadšení a dobrá nálada, to je průvodní znak amatérských šipkařských turnajů v prostějovské Hospůdce Šerák. V pátek se uskutečnilo klání v rámci členské oslavy hostů Šeráku, což znamenalo, že se turnaje mohli zúčastnit pouze neregistrovaní hráči. Nakonec jich našlo odvahu 16 a hrálo se až dlouho přes půlnoc.

Amatérský turnaj v šipkách, Hospůdka Šerák, 2.2. 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

"My tady hrajeme šipky skoro pořád. Je zde skvělá parta stálých hostů, a na turnaje dorazí i další, co hrají jen pro radost," komentovala Olga Smržová, šéfka Šeráku.

Symbolické startovné a delikatesní občerstvení

Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil"Je to takové poděkování za věrnost. Naši hosté zaplatí startovné pouze 50 korun a dostanou k tomu obložené talíře a kávu zdarma. Můžeme si to dovolit i díky sponzorství paní Milady Sokolové," vysvětluje dlouholetá hospodská.

Zaplnil se šestnáctkový pavouk

"Účast je velmi solidní. Děláme to pro začínající a nadšené šipkaře, kteří nehrají žádné soutěže. Přijít může každý, kdo má rád šipky," uvedl David Klásek, hlavní rozhodčí turnaje.

Vyrovnané boje rozhodovalo i štěstí

"Hrál se pavouk na dvojité KO. Většina zápasů se rozhodovala až ve třetím legu. Nakonec měl nejvíce štěstí Zdeněk Vysloužil, když za sebou nechal dva předchozí vítěze Rudu Malíře a Sašu Vlachynského. Všem hráčům Olince bych chtěl poděkovat," uzavřel Klásek.

Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilZajímavostí bylo i zranění, které se zrovna v šipkovém sportu prakticky nestává. Jeden z favoritů turnaje Ruda Malíř si při zvedání šipky rozbil hlavu o hranu automatu. "Nevím co se stalo, najednou sem se praštil a už to bylo. Nevím ani o co," usmíval se později zraněný borec.

Další turnaj se v Šeráku koná v pátek 16. února. "Tentokrát se bude jednat o turnaj open, tedy může přijít i registrovaný hráč. Všichni, kdo mají rádi šipky jsou u nás vítaní," zve k příjemnému posezení šéfka podniku na Plumlovské ulici.