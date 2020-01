V Repechách to sviští, i když sněhu je jen malinko. Podívejte se

Zatímco v bezprostředním okolí Prostějova není po sněhu ani památky, na Drahanské vrchovině si výletníci mohli užít v neděli alespoň sněhového poprašku. A děti samozřejmě vytáhly do akce boby. Konkrétně u rozhledny Kopaninka v Repechách to docela svištělo. Nejlépe přímo na cestě, o trošku hůř na loukách, ale pro ty nejmenší to byla i tak parádní jízda.

Bobování na sněhovém poprašku v Repechách - 5. 1. 2020 | Foto: Deník / Karel Rozehnal