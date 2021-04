Když se řekne Rakůvka, co se vám vybaví?

"Je to moje rodiště. Mám velký vztah jak k samotné Rakůvce, tak k historii celé oblasti."

Zmínil jste historii, je to váš koníček?

"Ano. Nechali jsme například zpracovat knihu o historii celé oblasti. Já jsem opravdu na historii zatížený. Tvrdím, že každý občan, který zde žil a už není, tak s ním kus historie odejde. Mým krédem je, že starosta se má starat hlavně o lidi. Samozřejmě, že má obec nějak vypadat, ale na prvním místě jsou lidi."

Jakým způsobem si místních občanů obec považuje?

"Například dáváme každému narozenému dítěti finanční příspěvek tři tisíce korun. Podmínkou je, aby zde měla matka trvalý pobyt. V případě, že náš občan dokončí vysokou školu, dostane od obce blahopřání. Jubilantům nad šedesát let hrajeme v rozhlase vždycky v neděli. Pokud bohužel náš občan zemře, dostane od obce věnec."

Jakou má Rakůvka občanskou vybavenost?

"Od sedmdesátých let minulého století máme vodovod. V devadesátých letech se obnovovala elektřina. Souběžně s tím se udělal obecní rozhlas a veřejné osvětlení. V roce 2000 byla dokončena plynofikace. Máme dešťovou kanalizaci, jediné co nám chybí je hloubková kanalizace. Aktuálně se zpracovávají plány, bude se budovat společně s Rakovou. Zpracovává se i projekt na optickou síť."

Školu ani školku nemáte, kam jezdí vaše děti?

"Kdysi fungovala škola pro první až čtvrtou třídu v Rakové. Spádově patříme do Bohuslavic, i když některé místní děti chodí i do Konice. Mateřská školka je v Rakové."

Lékařské zabezpečení řeší lidé jak?

"Praktický lékař je v Laškově, v pondělí a ve čtvrtek ordinuje v Bohuslavicích. K zubaři jezdí lidé do Hvozdu nebo Luké. Já jezdím se zuby až do Čelechovic na Hané. Dětská doktorka ordinuje v Konici a také v Bohuslavicích."

V Rakůvce funguje i obchod…

"Jsem hrozně rád, že ho zde máme. V mnohem větších obcích zanikají, ale u nás ne. Obchod je otevřený v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu. Máme i funkční hospodu, i když momentálně je zavřená."

Kdo se stará v obci o kulturu?

"V Rakůvce jsou spolkem číslo jedna hasiči. Když se něco dělá, tak jsou u toho hasiči. Výborná je i jejich práce s dětmi. Pak tu máme i myslivce, i když se oficiálně jmenuje Myslivecké sdružení Bohuslavice, tak od nás z Rakůvky je nejvíce členů. U nás je to tak, že kdo je myslivec, tak je i hasič. Například v zastupitelstvu je ze sedmi členů sedm hasičů."

Co je největší obecní akcí?

"Jednoznačně obnovený Mezinárodní den žen. Zkoušeli jsme Den matek, ale vrátili jsme se k MDŽ. To je vždycky plná hospoda, všichni se baví. Připravíme si kulturní program, hasiči připraví zábavu pro děti. Pak ještě děláme Pálení čarodějnic, Dětský den a populární je i akce hasičů pro děti, kdy každoročně od pátku do neděle stanují ve skale. Oblíbená je i Stezka odvahy a také Mikuláš. O půlnoci na Silvestra se pak tradičně sejde celá dědina u kaple."

Co byste vypíchl z Rakůvky, že je na ní zajímavé?

"Nemáme hrad ani zámek. Myslím, že bych pozval na klidné prostředí, čistý vzduch. Loni se k nám například přistěhovala mladá rodina a říkali mi, že je to balzám na duši. Jezdí sem i chalupáři z Olomouce a Prostějova."

Zmiňujete chalupáře, jaká je s nimi domluva?

"Výborná, když je potřeba, tak pomohou. My je bereme jako naše občany. Máme zde osm baráků. Normálně chodí na pivo, pokud děláme nějaké brigády, vždycky dojdou a zapojí se."