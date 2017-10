V prostějovských lázních se zranily dvě dívky, vysypalo se na ně sklo

Řeznými ranami skončil sobotní pobyt dvou dívek v prostějovských lázních. Vysypalo se totiž na ně sklo a utrpěly tak řezné rány. Informaci potvrdil ředitel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša.

Prostějovské lázněFoto: DENÍK/Radim Havlík

"K události došlo v sobotu po poledni. Na dívky se od stropu vysypalo sklo krytu. Stalo se tak kvůli přehřátí jednoho ventilátoru," uvedl ředitel.



Není jasné, jak vážná byla poranění dívek. Nicméně Vladimír Průša ubezpečil, že není čeho se bát.

"Okamžitě jsme provedli kontrolu a přivolali jsme firmu, která světla montovala. Šlo o technickou závadu, žádnou nedbalost," uvedl Vladimír Průša s tím, že sklo se rozdrobilo, tudíž nemohlo způsobit vážná zranění.



V úvaze je po nehodě výměna některých krytů a dalšího zařízení lázní. Zatím však podle náměstka primátorky Zdeňka Fišera k oficiální žádosti o uvolnění peněz ze strany domovní správy nedošlo.

"Požadavek nám žádný nepřišel. Nevím ani, jaká byla příčina pádu, kryt ale nebyl zase tak starý," poznamenal pro Deník. Dále dodal, že městu nečiní problém případné úpravy související s nehodou provést.

"Takové práce bychom pokryli z havarijního fondu," uvedl náměstek.



Samotný stav lázní se stal předmětem diskuzí během loňského roku. Tehdy se objevila informace, že z důvodu špatného stavu lázní by měla být budova zdemolována. Tyto informace ale později radní vyvrátili. Nyní se jedná o tom, že by lázně sloužily převážně sportovním plavcům, zatímco nový bazén, který je v plánu do sousedství aquaparku, široké veřejnosti.