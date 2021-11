Pohyb na čerstvém vzduchu je důležitý.

"Pravdou je, že jsme zvažovali vzhledem k aktuální situaci, jestli máme kluziště otevřít. Prostějov je na tom celorepublikově z pohledu covidových čísel nejhůře, ale my si myslíme, že sportovat venku, na čerstvém vzduchu je v pořádku," komentoval zahájení provozu primátor František Jura s tím, že důležité je aby mohly děti sportovat.

Horký punč zatím nezahřeje.

"Ještě jsme nepřistoupili k otevření stánků. V současnosti opravdu nechceme, aby se srocovalo větší množství lidí na jednom místě. V restauracích jsou povinné kontroly, u stánků nevím jak by to bylo možné. Nařízení je nutné dodržovat, já s tím problém nemám a nelíbí se mi, že někteří lidé je cíleně nedodržují," vyjádřil svůj názor František Jura.

Alternativa ukončení provozu je možná.

"My nechceme přistupovat k tomu, že bychom omezovali venkovní sportování. Netýká se to pouze kluziště. Jedná se o osobní zodpovědnost každého člověka. Faktem je, že čísla rostou, nemocných přibývá. Já osobně bych nechtěl zavírat venkovní sportoviště, ale vyloučit to nemohu," zamýšlí se primátor a uzavírá: "Ještě jednou bych chtěl apelovat na osobní zodpovědnost každého z nás."

Umělá ledová plocha bude veřejnosti k dispozici zdarma denně od 9 do 21 hodin v období od 5. listopadu 2021 do 9. ledna 2022.