Prostějov byl ještě před válkou často označován jako „hanácký Jeruzalém“. Sídlila zde totiž mimořádně velká židovská komunita, o to významnější, že měla i rozsáhlou ekonomickou sílu. V roce 1930 se zde k židovské národnosti hlásilo 740, ale k židovskému náboženství 1442 obyvatel. A právě židovské obyvatelstvo se stalo předmětem nejrozsáhlejších, nejhorších a nejzrůdnějších útoků nacistického režimu, který vyústil v masovou genocidu.

Po arizaci majetku a celkové degradaci lidské důstojnosti židovských rodin přikročily v roce 1942 nacistické úřady k tomu nejhoršímu, k deportaci všech protektorátních Židů napřed do terezínského ghetta a odtud do likvidačních míst a táborů. V Prostějově k tomu došlo ve velmi krátké době čtrnácti dnů v červnu a červenci 1942, kdy byli zdejší Židé zařazeni spolu s dalšími ze střední Moravy do čtyř transportů z Olomouce do Terezína.

Vražděni plynem z náklaďáků

Odtud byli brzy odvezeni vlaky do Malého Trostince a do Běloruska k městu Baranoviči, kde byli vražděni buď plynem z projíždějících speciálně upravených nákladních automobilů, nebo postříleni jednotkami SS. Další skončili v Raasice, Osvětimi – Birkenau.

Je třeba zdůraznit, že nacistická zrůdnost se nevyhnula v tomto případě žádnému z Židů. Jen jedincům se podařilo uniknout na poslední chvíli do zahraničí.

Nacistická zvůle a cílené vyvražďování připravilo v průběhu II. světové války o život 1150 občanů židovského původu z Prostějova a okolí. Mezi nimi i více než stovka dětí mladších patnácti let.

Kromě pamětní desky v obřadní síni nového židovského hřbitova a památníku na stejném hřbitově nebylo v Prostějově, na místě veřejnosti běžně dostupném, až do roku 2018 nic, co by naše zmizelé sousedy připomínalo.

V roce 2018 odhalil spolek Hanácký Jeruzalém na hlavním vlakovém nádraží pamětní desku těmto obětem rasové a náboženské nenávisti. V loňském roce pak spolek zahájil projekt ukládání pamětních kamenů do chodníků v ulicích města. Uloženo bylo celkem jedenáct kamenů. V letošním roce bude spolek pokračovat. Počítá se s uložením dalších osmnácti Kamenů zmizelých.