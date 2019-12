Na akci se podílelo celkem pět jógových center a zacvičit si přijeli lidé nejen z okolí Prostějova, ale například i z Boskovic a z Prahy.

Akce byla zahájena úvodní řečí ředitelky Domu pro Julii, Radky Vernerové, a iniciátorky celé akce, Barbory Skácelové. Ve velkém sále sportovního centra se ráno sešlo více než 100 nadšených sportovců.

"Přišla jsem podpořit hlavně dobrou věc. Nikdy předtím jsem jógu necvičila, tak to aspoň zkusím," uvedla s úsměvem jedna z účastnic.

Do akce se zapojila jógová centra z Prostějova: Balance yoga Ewy Ohlídalové, Dva-jóga ateliér manželů Zapletalových, ikha studio Ivany Khýrové a Saansyoga Barbory Skácelové, a také pražská Kundalini joga Evy Schneiderové.

" Nápad podpořit dětský hospic přišel v dubnu. Oslovila jsem ostatní centra, zda by do toho nešly se mnou. Ale nejen díky nim jsme dnes tady. Do projektu se zapojila další řada lidí, kteří nám pomáhají. Všichni chceme podpořit něco, co má smysl," prozradila iniciátorka akce Barbora Skácelová, která v průběhu dne i předcvičovala.

Přidá se i Xindl X a Bára Basiková

Dům pro Julii by se měl realizovat v Brně, v lokalitě zvané Kociánka, a měl by poskytovat paliativní péči nemocným dětem a podporovat jejich rodiny.

"Inspirovali jsme se v zahraničí, kde jsou dětské hospice úplně běžné. U nás se sice setkáme s domácími hospici, odlehčovací péčí, ale komplex služeb nikdo neposkytuje. A přesně takové zařízení bychom tu rádi realizovali. Místo, kde se budou podporovat nejen nemocní, ale rodina jako celek. Paliativní péče u dítěte totiž začíná stanovením diagnózy," přibližuje projekt Radka Vernerová.

Letos v září byla dokončena architektonická studie, v únoru by měla být k dispozici projektová dokumentace a pak chce tým požádat o stavební povolení. Prozatím se shání finance různými prostředky: umístěním pokladniček v restauracích, lékárnách či obchodech nebo pořádáním různých akcí.

Dům pro Julii podpoří svým koncertem i Xindl X a Bára Basiková.

"Podpora veřejnosti je úžasná. Spousta lidí se ozývá sama od sebe. Přijímáme i dary ve formě stavebního materiálu, služeb apod. Není to jen o financích. Věřím, že společně to dokážeme," věří v úspěch projektu ředitelka Domu pro Julii.

Členové projektu doufají, že dětský hospic bude stát do pěti let.

"Jsme rádi, že jsme se zapojili do tak úžasné akce. Jóga by měla podporovat i temnotu, která existuje, i když děláme, že není. Je to jakýsi vděk za to, jaké máme životy. Nikdy nevíme, jaký bude zítřek. Proto pomáhejme, kde můžeme. Příští rok bychom chtěli v podobné charitativní akci určitě pokračovat," uzavřela Barbora Skácelová. Cvičenci tak podpořili Dům pro Julii částkou přes 60 tisíc korun. (nev)

Pokud chcete přispět na výstavbu dětského hospice Dům pro Julii, potřebné kontakty i darovací formulář najdete na webu projektu Dům pro Julii.