"Zvýšení tlakových poměrů ve vodovodní síti bude trvalé po celý den. Doporučujeme proto všem odběratelům pitné vody provést preventivně kontrolu pojistných ventilů, umístěných na jejich vnitřním vodovodu a také napojení pojistných ventilů na odtokové potrubí," informovala tisková mluvčí Moravské vodárenské a.s., Markéta Bártová.

Deník se tiskové mluvčí za vás zeptal podrobněji:

Z jakého důvodu se budou měnit tlakové poměry ve vodovodních sítích? Je to z důvodu modernizace?

Z důvodu nutných zásahů na potrubí. Tyto zásahy jsou vyvolány přeložkou potrubí v rámci stavebních činností třetích subjektů.

Co mají dělat lidé, kteří jsou v uvedenou dobu mimo domov (např. v práci na směnný provoz) a nemají nikoho, kdo by jim ventily zkontroloval a případně dojde k prasknutí a vytopení bytové jednotky?

Upozornění ze strany MOVO, a.s., je preventivní a doporučující. Vlastníci vnitřních vodovodů by měli mít pojišťovací ventily zabudovány dle technických doporučení. Pak by nemělo dojít k odtoku vody mimo odpadní potrubí.

Na koho se ve Vaší společnosti v tomto případě mohou (kromě své pojišťovny) obracet?

Stejně, jako v běžném provozu řeší případné závady a opravy na vnitřních vodovodech fyzické a právnické osoby, vlastníci živnostenských listů - vodoinstalatérství, topenářství a související činnosti. Případnou korespondenci na MOVO, a.s., směřovat na Zákaznické centrum společnosti.

Podpůrná pomoc

Zákaznické centrum Prostějov, Krapkova 26, Prostějov 796 01

Telefon na prostějovské zákaznické centrum: 582 301 026

Centrální zákaznická linka: 840 668 668 nebo 601 276 276

E-mail: zc@smv.cz