Dárců je stále nedostatek.

"Zejména nám chybí dárci krve s negativním Rh faktorem, tedy A-, B-, AB- a 0-. I ostatních dárců je ale málo, oceníme tedy opravdu každého příchozího," vysvětluje vedoucí lékařka a dodává, že nedostatek dárců je celorepublikovým problémem. Aktuálně je v Česku přibližně čtvrt milionu pravidelných dárců krve, ovšem zhruba sto tisíc jich ještě chybí k bezproblémovému pokrytí poptávky.

Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk.

"Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně odborný zdravotnický pracovník přímo na odběrovém místě. Ideální přitom je, pokud dárce den před odběrem pije hodně tekutin, nejí tučná jídla a nepije alkohol," říká doktorka Lukešová s tím, že v případě pochybností o možnosti dárcovství veškeré dotazy zdravotníci zodpoví na telefonním čísle 582315210 nebo na e-mailu transfuzka@npv.agel.cz. Darovat krev může každý občan ve věku od 18 do 65 let (prvodárci ve věku do 60 let), s váhou nad 50 kilogramů.

Evidence a příjem dárců krve probíhá v Nemocnici AGEL Prostějov vždy v pondělky, úterky a čtvrtky v době od 6 do 8 hodin, a nejinak tomu bude i během Odběru darovaného od srdce. Po zaevidování následuje u každého z dárců odběr krevního vzorku, vypsání dotazníku dárce krve a vyšetření lékařem. Pokud lékař uzná dárce za schopného darování, následuje samotný odběr.

"U evidence k odběru se dárce musí prokázat průkazem totožnosti s fotografií a průkazem zdravotní pojišťovny. S ohledem na kapacitu odběrů je nutné, aby se pravidelní dárci k odběru krve předem objednávali, a to buď telefonicky, nebo emailem. Prvodárci se mohou dostavit k odběru i bez objednání," dodává závěrem Milena Lukešová.