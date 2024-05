Dlouholetá nejistota a obavy občanů o budoucnost historické budovy místního nádraží se snad rozptýlí. Vedení Prostějova veřejně oznámilo, že se dohodlo se Správou železnic na převodu budovy do majetku města.

Místní nádraží | Video: Zdeněk Vysloužil

Zelenou transakci musí dát zastupitelstvo. Jednat o převodu místního nádraží do vlastnictví města budou zastupitelé v úterý 25. června. "O věci by se mohlo jednat již na červnovém zasedání," potvrdil primátor František Jura (ANO) s tím, že město by objekt za splnění předjednaných podmínek mohlo získat bezúplatně.

Schválení je nutné i druhou stranou

Nemovitosti vlastní stát, rozhodnout musí správní rada Správy železnic a následně i samotná Vláda České republiky.

Dohoda byla bezproblémová

"Jednání ze strany Správy železnic byla maximálně vstřícná. Oběma stranám šlo o totéž, tedy o smysluplné využití místa, pro které provozovatel železnice do budoucna nemá využití. Rád bych organizaci i touto cestou poděkoval," říká náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO).

Rekonstrukce chátrající budovy, by přišla na řadu hned po odsouhlasení transakce. "Nejdříve se musí odstěhovat původní drážní technologie. Poté by mohla následovat rekonstrukce budovy, která je prozatím předběžně naplánovaná na roky 2027 a 2028," uzavírá Rozehnal.

