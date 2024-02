/VIDEO, GALERIE/ Lidová veselice s vůní zabijačky bavila v sobotu tisíce lidí. Prostějovský rynk hostil další ročník tradičního masopustu. Nechyběl průvod maškar, zabijačkové speciality a košilaté vyprávění řezníka Krkovičky.

Masopust v Prostějově, 10.2. 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

Zahájení oblíbené akce za zvuků bubnů a křepčení maškar sledoval s očekáváním dav návštěvníků. Prostějovský masopust odstartoval tradičním průvodem masek okolo Masarykova náměstí.

"Chodíme každý rok, co to založili. Přece jenom je zajímavé vidět na vlastní oči, jak se porcuje prase. Samozřejmě to známe, jsme z dědiny, ale hlavně por děcka je to zážitek," sdělil Deníku například Josef Trubka, který se s chutí zakousl do jitrnice.

Pověsili Milouše

Očekávanou událostí bylo věšení pašíka. Řezník Krkovička opět zapojil do scénáře především malé děti. Vyprávěl jim o životě pěkné svině a její rodiny. Nebohého čuníka také neváhal pojmenovat na radu davu.

"Jakže? Milouš? Dobře, ale distancuji se od politiky, je to jasné, letošní čuník má jméno Milouš," pravil Krkovička a pustil se za povzbuzování přihlížejících do řezání Miloušovy hlavy.



Sledovat řeznickou práci na vlastní oči se lidem líbilo. Postupně se z pověšeného Milouše odkrajovaly další části, až zbyla pouze páteř. "Je to fakt zajímavé, jak rychle mu to jde od ruky. Prase mizí přímo před očima," poznamenal Honza, jeden z mnoha zaujatých přihlížejících.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Letošnímu masopustu přálo nadstandardně i počasí. Svítící slunce a teplota přesahující desítku lákala i k venkovnímu posezení. "Co se to dělá, je suverénně nejtepleji. Například před dvěma roky padal déšť se sněhem a fučelo jak na horách. To jsme si dali polévku a šli domů. Dnes tu pobudeme déle," pochvalovala si Jana, maminka dvou dětí.

Veselice s vůní zabijačky a dalších dobrot vyvrcholila oblíbeným výdejem polévky prdelačky za kačku.