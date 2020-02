Situace na Litoměřicku není ráno zatím nijak dramatická. Pro okres však až do pondělní 13. hodiny platí výstraha meteorologů na extrémně silný vítr. Od 13 do 17 hodin pak bude platit výstraha na velmi silný vítr. Mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová v sedm hodin ráno uvedla, že v Ústeckém kraji řeší energetici osm poruch na vedení vysokého napětí. „Bez elektřiny je 5700 odběratelů na Děčínsku, Chomutovsku a Ústecku. Poruchové čety jsou v terénu, pracují na obnovení dodávek elektřiny do postižených lokalit. Příčinou poruch jsou pády stromů a větví do vedení následkem silného větru,“ řekla Holingerová. Více ZDE.