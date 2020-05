„Po svém prvním nálezu jsem nejen pokračovala v hledání dalších kamínků, ale pustila jsem se i do jejich výroby. Koupila jsem si v papírnictví fixy a namalovala první kamínky, které jsem rozhodila při procházce u přehrady na čtyřech různých místech,“ prozradila Any Sojková s tím, že hned ten samý večer dostala na facebooku zpětnou vazbu, že dva z nich byly nalezeny.

To ji nesmírně potěšilo a nakoplo k dalšímu malováni.

„Maluji sama, s roční dcerou na klíně, při procházce kamínky roznášíme po Plumlově a sbíráme další kamínky na pomalování,“ dodala Any Sojková s úsměvem.

Zábava pro každého

Svůj první nalezený kamínek si ponechala pro štěstí a další posílá po světě dál.

„Líbí se mi, že do této mánie se může zapojit kdokoli. Děti, dospělí i senioři. A na celém projektu je super i to, že můžete nezištně udělat radost komukoli. Taková maličkost a dokáže to rozzářit den,“ vyznala se nyní už vášnivá hledačka kamínků.

Podle svých slov ví o řadě lidí, kteří jsou do projektu zapojeni a malují a putují s kamínky napříč republikou.

„A zrovinka Plumlov je perfektní turistické místo, kde je velká šance, že váš kamínek se může snadno dostat kamkoli, protože jej najde třeba turista, kterých je tu v sezoně plno. Věřím ale, že kamínky mohou udělat radost i místním obyvatelům,“ myslí si Any Sojková.

Jak si zahrát?

A jak nový fenomén v podobě hry „Kamínky“ funguje?

Princip je v tom, že kdokoli (děti, senioři, velcí či malí) mohou pomalovat jakýkoliv kamínek různými motivy, na zadní stranu napíší PSČ a odkaz na facebook stránku Kamínky a uloží kdekoli ve městě či v přírodě.

V Plumlově je podle Any Sojkové v oběhu už více jak třicet kamínků ukrytých na různých místech.

„Pokud nálezce kamínek najde, má jej vyfotit a vložit na FB stránku www.facebook.com/groups/kaminky/ se zadaným PSČ na kamínku, aby dal autorovi zpětnou vazbu, že jej našel. Je na něm zda si kamínek ponechá nebo posune někam dál. Takto mohou kamínky putovat po celé republice nebo světě,“ popsala Any Sojková na závěr.