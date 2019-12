„Na začátku jsem měla krátké podívání, a pak jsme minutou ticha uctili památku obětí tragédie v ostravské nemocnici,“ nechala se slyšet Jančíková.

Následně se ale celé náměstí už pustilo do zpívání.

„Já jsem hrála na klávesy, s Víťou Hladkým jsme se střídali v moderování a úžasně jsme se všichni na akci nasmáli,“ sdělila s úsměvem paní starostka s tím, že na pódiu zpívaly děti z pěveckého sboru a přidali se i žáci ze základky se svými učiteli.

Plumlovské zpívání mělo i krásnou perličku na závěr.

„Malá Klárka z dětského domova spolu se svou paní vychovatelkou předvedly publiku nádherné gymnastické představení,“ doplnila starostka.

Sama je podle svých slov moc vděčná za to, že taková akce jakou je Česko zpívá koledy existuje, a že Plumlov má možnost se účastnit.

A pro ni samotnou mělo letošní zpívání trošku pikantní dohru.

„Dostala jsem nabídku zpívat koledy v olomoucké nemocnici, ale pochopitelně jsem dala přednost Plumlovu. Po skončení akce jsem jela na noční do Prostějova a dorazila pochopitelně pozdě. Naštěstí mé kolegyně tam zůstaly déle a čekaly na mě. No a potom přišla na urgentní ambulanci paní, která byla na zpívání v Prostějově a nějak se jí prý udělalo trochu špatně. Nicméně to prostějovské zpívání moc chválila, a tak došlo mezi námi i na výměnu zážitků,“ popsala hořkosladkou příhodu starostka Jančíková.