Nařízení vlády se musí dodržovat.

"Zodpovědné instituce od vlády až po krizový krajský štáb vydávají nějaká nařízení. Roušky se mají nosit na veřejnosti povinně. Jenže ony nejsou k sehnání a podle mého názoru ještě nějakou dobu nebudou," začal vysvětlovat Kamil Štětař, starosta Pivína, kterému se v zrodil v hlavě nápad.

"V neděli jsme nad tím začal přemýšlet, jak to udělat, abychom měli všichni roušky. Rozhodl jsem se, že si je začneme šít. Moje švagrová je švadlena, která kdysi pracovala v OP. Řekla mi, že by to šlo, ale nepůjde to tak rychle, jak jsem si naivně představoval," usmívá se starosta Štětař.

Rychlonábor a šli na to

Mezi místními ženami se uskutečnil rychlonábor.

"Věděli jsme o lidech, kteří jsou ochotní a o ženských, které mají šicí stroje. Obvolal jsem je, jestli budou ochotné pomoci a začnou šít. Nechtěl jsem, aby ale každý šil doma sám, to by trvalo strašně dlouho," popisoval Kamil Štětař a doplnil: "Navrhl jsem jim, že budeme šít všichni v kulturáku. Ženské souhlasily, tak jsme jim dovezli šicí stroje a přetvořili sál na šicí dílnu."

Děkuju všem holkám

Od středečního odpoledne tak pivínské švadlenky vyrábí originální plátěné roušky.

"Máme tu střižnu, žehlírnu a pracovní stoly. První den se vyrobilo během tří hodin takových sto kusů. Hned jsme je rozdali lidem, kteří přišli do obchodu. Další, které vyrobíme dáváme do zbylých volebních obálek a roznášíme je po domech v obci," říká Kamil Štětař, jenž závěrem dodává: "Musím obrovsky poděkovat všem holkám, které takhle, bez nároku na jakoukoliv odměnu jsou ochotné pracovat pro své spoluobčany. Bez nich by to nešlo, já sám bych neušil nic, protože to neumím."

Podle odhadu, by měly mít dvě třetiny Pivína doručené roušky do středečního večera a zbývající lidé, by je měly obdržet přímo do schránky v průběhu čtvrtka.