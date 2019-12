/FOTOGALERIE/ Dřevěná malovaná kolébka, dárkové tašky pro nové občánky, nazdobený stromeček, rudé růže pro maminky. Tak vypadala jedna ze tříd pivínské základní školy připravená na letošní druhé vítání občánků.

Vítání nových občánků v Pivíně | Foto: Jan Nedbal

I v Pivíně má slavnostní uvedení občánků do života dlouholetou tradici. Letošní druhé vítání načasovali do adventní doby. V neděli 15. prosince se v základní škole sešlo pět nově narozených občánků se svými rodiči, aby byli přivítáni do svazku obce.