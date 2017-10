V Pivíně otužovali sousedské vztahy, vysázeli novou alej

Okolí Pivína zdobí od minulého týdne nová alej. V rámci Dne stromů zde místní spojili své síly a ve spolupráci s nadací ČEZ vysázeli celkem přes sto sazenic. V aleji tak vyroste šedesát třešní, čtyřicet švestek a jedenáct líp.

Jeden ze stromů zasadil starosta Jan Vrána, další dvě lípy připravilo vedení obce pro předchozí starosty. Svou si také zasadila Květoslava Žondrová, dlouholetá ředitelka místní základní školy, a rovněž dlouholetá šéfka mateřské školy Dagmar Zbožínková.

Nasazení místních bylo opravdu vysoké a při společném sázení panovala úžasná nálada. Ve vesnici se díky akci podařilo utužit vztahy mezi sousedy a ještě u toho vylepšili životní prostředí.

„Překvapila nás vysoká účast. Podle odhadu přišlo skoro čtyři sta lidí, to je více než půlka vesnice. O jednotlivé sazenice kromě lip se mohly přihlásit rodiče dětí do čtrnácti let a opravdu už dnes všechny stromy mají svého majitele,“ potěšilo místostarostu Kamila Štětaře.

Stromy budou mít jistě pestré využití. Švestky si pohlídají pantátové na výrobu lahodné slivovice, lipový květ usuší kořenářky na horší časy a třešně si rezervovali mladí. Ty v létě poskytnou čerstvé osvěžení a na prvního máje dobrou záminku k líbání. „Aspoň budeme vědět, kde máme toho našeho mladého hledat,“ smáli se obyvatelé Pivína.

„Zájem měst a obcí o výsadbu zeleně neustává, a nás těší, že jim v tom můžeme vycházet vstříc. Vždy máme radost, když vidíme, že obec do výsadby zapojí děti, které tak mají od útlého věku možnost uvědomit si, jak jsou stromy důležité,“ uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková, která projekt v rámci grantového programu Stromy podpořila částkou 83 tisíc korun.