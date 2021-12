Symbol nejkrásnějších křesťanských svátků tyčící se nedaleko sochy prvního československého prezidenta má své osobité kouzlo. Svým náklonem budí zájem nejen malých dětí, ale je námětem mnoha diskuzí i pro dospělé.

Škarohlídi kritizují a obviňují z neschopnosti vedení města. Naštěstí valná většina Prostějovanů bere šikmý smrk s úsměvem a je na něj hrdá. Společným jmenovatelem diskuzí je humor a nadsázka, a to je zvláště v současné tíživé době jen dobře: „Je přece náš a opět o nás mluví celá republika. Vzpomínat na něj budeme desetiletí.“

Prostějov trumfl i Pisu. Nahnutý vánoční strom "Křivák" září před radnicí

Čelem se k realitě postavil i primátor, jenž se nechal slyšet, že šanci zazářit by měl dostat každý, i ti méně dokonalí a výjimkou není ani náš vánoční smrk jménem Bystroušek.

Pod jeho slova se nezbývá než podepsat. Jak by to vypadalo, kdyby byli všichni lidé bez chyby, psi úplně stejní nebo by děti nezlobily? Dokonalé tak nemohou být ani stromy.