„Očkujeme podle množství vakcín, které je k dispozici. Nemá smysl otevírat všechny jednotky,“ shrnul ve čtvrtek realitu mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.

V novém očkovacím centru FN Olomouc byly v tu chvíli v provozu čtyři jednotky v přízemí. „Při plném provozu jsme zde za den schopni naočkovat až 1000 zájemců," dodal mluvčí.

Pokud by FN Olomouc zapojila do vakcinace také kapacity původního očkovacího místa na Klinice pracovního lékařství, budova P, a mobilní týmy, byla by schopna provádět až 2000 očkování denně, a to 7 dnů v týdnu.

1170 dávek

Do Olomouckého kraje ve středu dorazila další zásilka vakcíny Comirnaty, vyvinuté firmami BioNTech a Pfizer. Přes obavy, že dojde už v tomto týdnu ke snížení počtu dávek, dorazila do FN Olomouc zásilka v původním objemu, tedy pět plat. Jedno plato obsahuje 195 lahviček vakcíny, což je 1170 dávek, pakliže se ze všech podaří aplikovat šest dávek.

V příštím týdnu by dodávka vakcíny pro region mohla být pokrácena až o 30 procent, jak avizovalo Ministerstvo zdravotnictví pro všechny kraje. Počty vakcín se mají přerozdělovat v jiném poměru, podle počtu osob ve věku nad 65 let.

Podle celonárodní vakcinační strategie v těchto dnech probíhá ve všech očkovacích centrech v Olomouckém kraji, která byla zřízena v osmi nemocnicích, očkování zdravotníků a seniorů ve věku nad 80 let. Mobilní týmy vyjíždějí očkovat klienty a zaměstnance ústavů a domovů pro seniory.

Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek představilo upravený centrální rezervační systém, který na situaci s nedostatečnými dodávkami vakcín reaguje. Oproti původní verzi si zájemci o očkování mohou od 22. ledna konkrétní termín rezervovat až v momentě, kdy na jejich vybraném očkovacím místě budou dostupné vakcíny. O tom budou informováni prostřednictvím SMS.