Celkově se na start postavilo sedmačtyřicet odvážlivců ve všech kategoriích a všichni do jednoho zaslouží obdiv za jejich heroické výkony. Do cíle doběhli všichni.

Lyže nahradily maratonky.

"On to je prakticky již šestý ročník. Domamyslickou stěnu jsme založili jako zimní závod v běhu na lyžích. Bohužel na Hané od té doby nebyl sníh, tak jsme museli přejít na krosový běh po Záhoří," informoval ředitel a zakladatel závodu Richard Šatínský, jenž pokračoval: "Já myslím, že můžeme být spokojeni. Byl to pátý ročník, ale v Mostkovicích jsme potřetí. Předtím se dvakrát startovalo v Domamyslicích."

Účastníky lákají i netradiční ceny.

"Máme vždycky kapry. Letos nám je bohužel nedodali naši spřátelení rybáři, protože nic na přehradě nechytli. Museli jsme je koupit v Tovačově," usmíval se ředitel Šatínský.

Co se samotných výsledků týká, tak se oproti předcházejícím ročníkům nic nezměnilo. Mezi muži byl nejrychlejší již popáté Pavel Dvořák z Prostějova a zlatý hattrick si mezi ženami připsala Marie Delingerová ze Šternberka.

"Pavel tu zatím nemá konkurenci, Marie také. Zajímavostí je, že mezi startujícími byl i Milan Novotný, který vyhrál tehdejší první ročník běžkařského závodu," prozradil Richard Šatínský.

Jak se závodníkům v abnormálním horku běželo?

"Dnes jsem se necítil jako hlavní favorit. Přijeli silnější soupeři než obvykle. Říkal sem si, že budu rád i za druhé místo, ale ono to zase vyšlo," usmíval se v cíli pětinásobný triumfátor Pavel Dvořák a dodal: "Do pátého kilometru jsem byl druhý, jakmile sem soupeře předběhl, tak ho to asi zlomilo a už sem běžel sám. Já na Záhoří trénuji a mám to tady rád, asi to i rozhodlo. Horko mi až tolik nevadí."

Teplo jí vadí, ale zvládla to.

"O tomhle závodě nám řekl kamarád Pavel Dvořák. Já jsem moc nevěřila, že v Domamyslicích se dá udělat tak pěkný kros. Bohužel nás drtí to vedro a o to je to náročnější závod. Já vedro snáším špatně, tím pádem je pro mě trať o hodně náročnější," říkala Marie Delingerová a doplňuje: "Vždycky doufám, že bude pod mrakem, ale ono to tu nikdy nevyjde. Je to léto, tak se s tím musí počítat, přijedu ráda zase."

Domamyslická stěna není jen o rychlých atletech, ale i o vůli a sebezapření. Jedním z tradičních účastníků bez výsledkových ambicí je i díky své urostlé postavě například Radim Karafiát.

"Letos to bylo peklo. V půlce jsem myslel, že to nedám, ale nakonec jsem doběhl. Navíc jsem se zlepšil o dvacet vteřin oproti minulému roku. Takže progres," culil se v cíli Radim Karafiát a dodal: "Mrzí mě, že opět nenašel odvahu Riša Šatínský. Asi tušil, že už bych ho mohl porazit, tak udělal fintičku s tím, že má moc práce a nenastoupil. Asi vidí, že se zlepšuji každým rokem… Snad jednou ta chvíle přijde a rozdáme si to."

Smolnou skvrnkou pohodového dne byl příjezd sanitky.

"Mladému se po doběhu udělalo špatně. Asi z toho horka, protože jinak běhá, hraje fotbal. Raději ho necháme vyšetřit v nemocnici," komentoval František Horna zdravotní indispozici svého syna Honzy.

Naštěstí se podezření na vážnější komplikace nepotvrdily a mladší Horna byl z nemocnice ještě tentýž den propuštěn.

DOMAMYSLICKÁ STĚNA 2020 – VÝSLEDKY:

Kategorie muži – elite, 9650 metrů:

1. Pavel Dvořák (čas 36,02), 2. Ondřej Horák (38,56), 3. Jakub Ambroz (43,35), 4. František Horna (48,35), 5. Jan Horna (48,41), 6. Tomáš Kryvánek (48,55), 7. Zdeněk Vychodil (51,12), 8. Michal Tichý (51,24), 9. Martin Zaoral (52,56), 10. Zdeněk Spurný (58,05), 11. Tomáš Rašner (58,38), 12. Stanislav Jeřábek (1:06,28), 13. Radim Karafiát (1:08,31).

Kategorie ženy – elite, 9650 metrů:

1. Marie Delingerová (47,34), 2. Simona Grulichová (49,11), 3. Ivana Nováková (54,45), 4. Blanka Mazouchová (1:00,12), 5. Jitka Dvořáková (1:02,06), 6. Monika Poláčková (1:03,39), 7. Eva Plocková (1:04,38), 8. Petra Lavrenčíková (1:19,07).

Kategorie muži – začátečníci, 5000 metrů:

1. Petr Pospíšil (21,44), 2. Štěpán Hrdlička (23,57).

Kategorie ženy – začátečníci, 5000 metrů:

1. Romana Harenčáková (34,18), 2. Věra Černá (37,16), 3. Klára Zahradníčková (38,22), 4. Sára Rožičová (42,50), 5. Karolína Entlová (43,32), 6. Zdenka Funková (43,33).

Kategorie muži – elite veteráni, 9650 metrů:

1. Ivo Krátký (50,33), 2. Bohuš Barbořák (53,11), 3. Milan Novotný (1:09,33).

Kategorie ženy – elite veteráni, 9650 metrů:

1. Eva Dvořáková (1:01,04).

Kategorie chlapci, 3500 metrů:

1. Filip Šatínský (19,12), 2. Jan Šatínský (21,28), 3. Adam Uličný (22,06), 4. Vojtěch Zapletal (23,03), 5. Adam Vitoslavský (35,46).

Kategorie dívky, 3500 metrů:

1. Simona Burešová (21,53), 2. Natálie Kroupová (22,07), 3. Nikola Karafiátová (25,48), 4. Jitka Zapletalová (26,41), 5. Ella Boháčová (27,04), 6. Eliška Dopitová (36,14).

Kategorie děti, 900 metrů:

1. Hana Dvořáková (07,35), 2. Tereza Dvořáková (08,22), 3. Anička Dopitová (09,56).