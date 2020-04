Špíšek strom v nepřístupné části krasu pozoruje už řadu let.

„S žádným takovým případem jsem se jinde nesetkal. Věk buku odhaduji na třicet let, obvykle by to byl již nějakých šest metrů vysoký strom. Tento zcela zvláštní jedinec je ale velmi malý, připomíná spíše keřík a existuje díky své poloze v naprostém stínu a tomu, že jej chrání hustý porost ostatních buků,“ dodal přírodovědec, který působí také ve spolku Stromy pro Moravský kras.