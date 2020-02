„V Olomouckém kraji činí nemocnost 1764 případů na 100 tisíc obyvatel, přičemž v porovnání s předchozím týdnem se jedná o pokles o zhruba jedenáct procent. Projevily se prázdniny v části Olomouckého kraje,“ sdělila Růžena Haliřová, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

Vzhledem k tomu, že prázdniny pokračují v dalších okresech, epidemiologové neočekávají nárůst nemocnosti. Situace by se mohla dále zklidňovat.

Největší nemocnost byla v uplynulém týdnu na Prostějovsku s 2362 případy na 100 tisíc obyvatel, následovalo Přerovsko s 1873 případy a Olomoucko s 1709 případy na 100 tisíc obyvatel. V horských okresech byla nemocnost nejnižší.

Nejvíce trápí akutní respirační infekce děti ve věku do pěti let. Epidemiologové v této věkové kategorii evidovali celokrajsky 4520 případů na 100 tisíc obyvatel, na Přerovsku přes šest tisíc.

K pondělnímu datu zaznamenali epidemiologové v Olomouckém kraji devět případů chřipkového onemocnění s klinicky závažným průběhem. Počet úmrtí se zvýšil na tři.

„Jedná se o starší ročníky a pacienty s chronickým onemocněním,“ sdělila epidemioložka.

V kraji bez podezření na koronavirus

Kvůli podezření na koronavirus bylo v České republice do neděle testováno 62 lidí. Nákaza nebyla prokázána ani v jednom případě. V Olomouckém kraji, kde zůstává v pohotovostním režimu krajská hygienická stanice, je situace klidná. Epidemiologové nemuseli řešit žádné podezření na nebezpečnou infekci.



„Nemáme žádné podezření na koronavirus. Poskytujeme konzultace a nastavený systém funguje velmi dobře,“ shrnula v pondělí dopoledne Růžena Haliřová, ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

Připomněla, že v České republice je aktuálně větším nebezpečím chřipková epidemie, která si jen v Olomouckém kraji vyžádala tři úmrtí.



V České republice bylo do neděle testováno celkem 62 lidí s podezřením na koronavirus. Laboratoře u nich nákazu nepotvrdily.

Pokud se lidé, případně také zdravotníci, potřebují poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, mohou se obrátit na infolinku Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.