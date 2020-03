Nařízení ve středu vydal hejtman Ladislav Okleštěk a platí pro vstup, pohyb a pobyt v prostředcích hromadné dopravy a ve všech provozovnách, které fungují i za nouzového stavu.

„Také v sociálních a zdravotnických zařízeních, sídlech orgánů veřejné moci, správních orgánů, školských zařízeních, na poštách a v lékárnách Olomouckého kraje,“ vyjmenoval Ladislav Okleštěk.

Povinné nošení roušek platí od středečních 12 hodin až do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu. Za porušení je možné uložit pokutu až 20 tisíc korun.

Od půlnoci ze středy na čtvrtek pak vstoupí v platnost nové nařízení české vlády o úplném zákazu pobytu bez roušek kdekoliv na veřejnosti, tedy i na ulici.

4000 rychlotestů pro OL kraj

Do Olomouckého kraje míří zásilka čtyř tisíc sad na provádění rychlotestů na koronavir. Vrtulník by je měl dopravit během středy.

Obyvatelé uzavřené oblasti však nebudou testováni plošně, ale pouze na základě rozhodnutí hygieniků.

Nebude ani možné se nechat otestovat za úhradu. Hejtman od středečního poledne nařídil zákaz vstupu do obchodů, úřadů, zdravotnických zařízení a hromadné dopravy bez roušek.

Pro Olomoucký kraj jsou ze zásilky rychlotestů vyhrazeny čtyři tisíce kusů.

„Zatím jsou na cestě, potřebujeme je a budeme s nimi okamžitě pracovat. Testování nebude plošné. Krajská hygienická stanice určí, komu bude test proveden. Nebude možnost žádného samoplátcovství, testovat se bude pouze na příkaz hygienické stanice,“ řekl hejtman Ladislav Okleštěk.

NOVÝ WEB



Na jednom místě jsou nyní k dispozici aktuální informace o šíření koronaviru v Olomouckém kraji. Hejtmanství spustilo nové webové stránky krajpomaha.cz.



„K dispozici jsou tam třeba o aktuálním vývoji šíření koronaviru nebo kontaktu na další pracoviště, kam se mohou obrátit o pomoc. Podoba webu se bude vyvíjet. Uvítám, pokud nám lidé pošlou podněty, co jim na stránkách chybí a čím by je potřebovali doplnit,“ vybídl hejtman Ladislav Okleštěk.



Nově je k dispozici také e-mail pomoc@olkraj.cz, kde mohou lidé nabídnout například roušky, respirátory nebo dobrovolnickou činnost.



„Adresa není určena pro řešení zdravotních otázek ani jiných specifických požadavků, které spadají například do kompetence lékařů nebo hygienické stanice,“ upozornila mluvčí kraje Eva Knajblová.



Informační linka krajských hygieniků funguje na telefonním čísle 585 719 719 a je volajícím k dispozici denně od 9 do 19 hodin.

V kraji 39 případů

Zároveň odmítl, že by se v uzavřené oblasti v uplynulých dnech neprováděly žádné testy. V úterý tam bylo podle něj odebráno 36 vzorků.

„Dnes do půl jedenácté dopoledne jich bylo odebráno dalších čtrnáct. Aktuálně je posádka v Uničově, kde je k odběru připravena skupinka lidí. V kraji je zatím pozitivních 39 případů, jeden včera přibyl ve správním obvodu Šternberk. Na uzavřeném území připravujeme mobilní odběrové místo, pracujeme na tom s armádou a vojenskou policií. Ještě budeme se starosty domlouvat konkrétní místo, kde mobilní odběrová stanice vznikne,“ informoval Ladislav Okleštěk.

Stovka rychlotestů pro uzavřenou zónu

Podle něj je počet čtyř tisíc testů pro Olomoucký kraj dostatečný.

„Standardně máme to, co ostatní regiony, část je určena pro nemocnice. Pro uzavřenou oblast máme asi stovku, dvě nebo tři stovky rychlotestů. O každém testování rozhodnou hygienici. Lidé se nemohou nechat testovat jen tak, z rozmaru,“ poznamenal hejtman.

Mobilní zdravotnické pracoviště

Aby měli obyvatelé uzavřeného území k dispozici zdravotnickou péči, vznikne tam pracoviště stálé lékařské služby pro děti i dospělé.

„Včera jsem se na tom dohodl s tamními starosty. Bude to v mobilních podmínkách, požádal jsem armádu o pomoc s výstavbou takového zařízení. Chtěli jsme tam zřídit ordinaci ve stávajících prostorách, ale bylo tam plno různých komplikací. Proto se bude jednat o mobilní pracoviště,“ popsal další plány na zabezpečení plynulého chodu uzavřené oblasti Ladislav Okleštěk. (mak)

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE