V Kostelci vznikla petice proti zbourání jednoho z Bezručových domů

Po dlouhých letech jednání a nezájmu se letos v létě Olomoucký kraj rozhodl pro opravu Červeného domku v Kostelci na Hané, kde žil na sklonku svého života básník Petr Bezruč.

Druhý sousedící dům však půjde k zemi. To se nelíbí některým kosteleckým občanům a proto sepsali petici.

S tímto postupem nesouhlasí ani vedení Slezského muzea v Opavě.



V jednu dobu to už vypadalo, že půjdou k zemi oba domy. Nakonec se kraj rozhodl jeden z nich zrekonstruovat a vedle na místě Bílého domku by měla vzniknout odpočinková zóna.

To se ale nelíbí některým místním obyvatelům a především iniciátorovi petice Jiřímu Kastnerovi.



„Bílý a červený domek jsou stavby, které jsou spolu stavebně i historicky spjaté. V Bílém domku se konala převážná část návštěv a jednání, která Bezruč s veřejností vedl a také v domku žila paní Františka Trnková, která Červený domek Bezručovi pronajímala. Bílý domek tvoří přirozené nároží na konci Bezručovy ulice. Proto si myslím, že by se měly zachovat obě budovy,“ uvedl Jiří Kastner.



O tom, jak by se mohly domy do budoucna využívat, má Kastner jasno.

„Bílý domek by mohl sloužit kosteleckým spolkům jako klubová místnost. Mohly by se zde dělat výstavy a besedy. Dvorek a zahrada je jako stvořená pro venkovní koncerty,“ dodal s tím, že oba objekty se dají zrekonstruovat za několik desítek, snad několik stovek tisíců.

Náklady na rekonstrukci, které uvádí kraj, však přesahují čtyři miliony korun.



K situaci se vyjádřilo i vedení Kostelce nad Hanou.

„Jsem rád, že se k tomu kraj konečně nějak postavil a opraví alespoň Červený domek. Kdyby se s nimi dále nic nedělo, nebylo by později ani co zachraňovat,“ uvedl starosta František Horák.

Oprava a bourání má začít na jaře

Plán kraje se ale nelíbí dalším institucím.

„Samozřejmě, že se bourání jednoho z nich nelíbí ani mně, ani mým kolegům a nejen proto, že spravujeme velkou část pozůstalosti po Petru Bezručovi a jsme dědici autorských práv. Takový zásah se nám tedy líbit nemůže. Na druhou stranu chápu všechny problémy, které souvisí se správou jakéhokoliv objektu, především otázku, jak a kde najít finance na obnovu, údržbu a zajištění provozu,“ řekla Jana Horáková, ředitelka Slezského zemského muzea v Opavě.



„Domnívám se ale, že využití pro oba domky by se dalo najít, naše muzeum je, kromě mnoha dalších objektů, správcem srubu Petra Bezruče na Ostravici a určitě si umím představit i společný projekt, který by vdechl nový život oběma místům, která jsou spojena se životem básníka,“ dodala Horáková.



Zda bude tedy bude petice, kterou už podepsalo několik desítek lidí úspěšná, ukáže čas. Jinak by podle plánu měla v současné době probíhat příprava projektové dokumentace, která bude hotová na jaře.

V tomto termínu se nejspíš také začne s rekonstrukcí a zároveň demolicí jednoho z domů.