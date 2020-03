Starosta města František Horák se rozhodl s platností od pátku 13. března zrušit až do odvolání úřední hodiny na městském úřadě.

Uzavřena bude také městská knihovna, sokolovna a sportovní hala. Rozhodnutí je účinné od 13. března až do odvolání.

Veřejnost může kontaktovat zaměstnance městského úřadu elektronicky e-mailem, datovou schránkou nebo telefonicky. Dokumenty k vyřízení lze zanechat případně v poštovní schránce u vchodu do radnice.

Situace v Němčicích

Městský úřad v Němčicích nad Hanou bude fungovat v omezeném režimu. Vedení města se prostřednictvím svých webových stránek obrací na občany, aby zvážili osobní návštěvu pracovišť úřadu. "Doporučujeme preferovat jiné formy komunikace s úřadem. Především telefonickou nebo e-mailovou," informuje němčický starosta Jan Vrána.

V případě, že se bude jednat o nezbytnou návštěvu, bude úřad otevřen pouze v úřední dny, a to pondělí a středa v době od 8:00 do 16:00 hodin (polední pauza 11:30-12:30). Mimo úřední dny pouze po telefonickém objednání s příslušným referentem. Toto opatření je zavedeno s účinností od 16.03.2020 do odvolání.

Dále jsou v Němčicích nad Hanou pro veřejnost uzavřena všechna sportoviště - sportovní hala, sokolovna, víceúčelové hřiště za základní školou, knihovna, Turistické informační centrum a Kulturní středisko.

KONTAKTY NA MĚSTSKÝ ÚŘAD NĚMČICE NAD HANOU:

Telefon: 582 302 311, e-mail: podatelna@nemcicenh.cz