"Na koalici jsme domluveni. Shodli jsme se na obsazení uvolněných funkcí i složení městské rady. Nechtěl bych být ale konkrétnější, protože naši dohodu musí schválit zastupitelstvo," informoval o situaci starosta Michal Obrusník s tím, že termín ustavujícího zastupitelstva je v Konici určen na pondělí 17. října.

Vítězní STAN disponují v patnáctičlenném zastupitelstvu pěti mandáty a v pětičlenné radě města je zastupovali starosta Michal Obrusník a Antonín Vymětal. Strana KDU-ČSL s lídrem a současným místostarostou Jaroslavem Procházkou má tři mandáty, stejně jako hnutí Pro Konici s radním Vlastimilem Šmídou. Do zastupitelstva byl zvolen i zbývající radní Arnold Rozehnal (ODS).

Jak dopadly v Konici volby 2022?



Volební účast: 46,35%



1. STAN 29,97% (5 mandátů)

2. Pro Konici 21,23% (3 mandáty)

3. KDU-ČSL 18,59 (3 mandáty)

4. PŘÍSAHA Roberta Šlachty 12,75% (2 mandáty)

5. ODS 8,96% (1 mandát)

6. Žijeme Konicí 8,45% (1 mandát)

Kostelčtí patrioti složili trojkoalici i s SPD

Vítězní Kostelečtí patrioti se v Kostelci na Hané dohodli s dalšími dvěma subjekty a vyšachovali tak doposud vládnoucí KDU-ČSL. V patnáctičlenném zastupitelstvu bude mít trojkoalice – Kostelečtí patrioti, Žijeme Kostelcem a SPD dohromady devět mandátů. "Jsme dohodnuti. Jako vítěz voleb jsme měli právo si vybrat, s kým chceme spolupracovat. Dohodli jsme se s lidmi, se kterými se dlouhodobě známe a vzájemně si důvěřujeme," komentoval Ladislav Hynek, lídr vítězného uskupení a s největší pravděpodobností budoucí starosta.

Současný první muž Kostelce na Hané a lídr KDU-ČSL k situaci dodává: "Čekali jsme, že jako druhá nejsilnější strana budeme osloveni, ale nestalo se tak. Snažili jsme se o kontaktování a vzájemnou schůzku s vítězem voleb. Ta se nakonec uskutečnila, ale proběhla velmi krátce, už bylo rozhodnuto," komentoval František Horák s tím, že ustanovující zastupitelstvo bylo svoláno na pondělí 24. října.

Za vítězné uskupení byli do zastupitelstva zvoleni Ladislav Hynek, Lukáš Chalupecký, Filip Štrunc, Petr Smékal, David Lakomý a Markéta Jehlářová. Žijeme Kostelcem budou zastupovat David Ševčík, Milan Stawaritsch a mandát za SPD má Roman Kocourek.

Jak dopadly v Kostelci volby 2022?



Volební účast: 48,64%



1. Kostelečtí patrioti 37,68% (6 mandátů)

2. KDU-ČSL a NESTRANÍCI Z KOSTELCE 23,35 (4 mandáty)

3. Žijeme Kostelcem 16,84% (2 mandáty)

4. ODS a nezávislí 13,84% (2 mandáty)

5. SPD 12,41% (1 mandát)

V Plumlově bude vládnout rodina

Rodinná dohoda se dle předpokladů zrodila v Plumlově. Vítězná KDU-ČSL v čele se starostkou Gabrielou Jančíkovou složila trojkoalici ze tří nejsilnějších hráčů. Plumlov tak budou řídit v příštích čtyřech letech zástupci KDU-ČSL, Nadšenců pro Plumlov a Nezávislí.

"Vznikla dohoda mezi třemi nejslilnějšími stranami. Dohromady disponujeme třinácti mandáty a při vzájemných schůzkách jsme se většinou shodli," sdělila Deníku plumlovská starostka Gabriela Jančíková, která by měla ve své funkci pokračovat i v příštích čtyřech letech.

Místostarostou by se měl stát její bratr Marek Otruba, lídr seskupení Nadšenci pro Plumlov. Tři vítězné strany disponují v Plumlově třinácti mandáty v patnáctičlenném zastupitelstvu. To by mělo poprvé sejít ve středu 19. října.

Jak dopadly v Plumlově volby 2022:



Volební účast: 48,74%



1. KDU-ČSL 31,69% (6 mandátů)

2. Nadšenci pro Plumlov 30,45% (5 mandátů)

3. NEZÁVISLÍ-Pl., So., Žá., Ha. 15,48% (2 mandáty)

4. ODS s podporou NK 9,90% (1 mandát)

5. TOP 09 8,79% (1 mandát)

6. Plumlovští patrioti 3,66% (0 mandátů)