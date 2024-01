Týdenní dřina přinesla očekávané ovoce. Jediný lyžařský areál na Prostějovsku - skiareál Kladky zahájil v pátek 12. ledna provoz. Lyžařům je k dispozici dětské lano, vlek poma a také půjčovna lyží a lyžařská škola.

Lyžování v Kladkách 2023 | Video: Vysloužil Zdeněk

"Celý týden jsme zasněžovali, protože na sjezdovce byla pouze tráva. Dnes ráno jsme spustili pomu a dětské lano a plánujeme celovíkendový provoz," informoval Jiří Křeček, starosta TJ Sokol Kladky, která sjezdovku provozuje.

Do útulného areálu na rozmezí Olomouckého a Pardubického kraje se sjíždějí milovníci zimních sportů z širokého okolí. "Máme k dispozici i půjčovnu lyží a pro začínající lyžaře i školu lyžování. Možné je i placení kartou," doplňuje Křeček s tím, že se mohou návštěvníci zahřát i horkou polévkou a teplými nápoji.

VIDEO: Lyžaři si v Kladkách užívají zimu. Vyřádí se děti i dospělí

Kladecký areál je vyhledávaný i díky nižším cenám. Víkendová čtyřhodinovka vyjde na 480 korun, celodenní je o stokorunu dražší. Nejmenší lyžaři a začátečníci si mohou užít své první lyžařské zážitky na dětském lanovém vleku, který je zdarma. Aktuálně se bude lyžovat v pátek, sobotu a neděli od 12. do 14. února. V pátek a sobotu bude i večerní lyžování od 17 do 21 hodin. Denní provoz je od 9 do 16 hodin.

Lyžařský areál s dvěma vleky První lyžařský vlek byl v Kladkách zkolaudován v roce 1983. Od té doby proteklo korytem říčky Věžnice mnoho vody a v současnosti disponují Kladky moderním areálem, ve kterém jsou dva vleky. Starší je poma s teleskopickými unašeči. Je dlouhá 450 metrů a má převýšení 85 metrů. Novější a delší je dvoukotvový vlek Doppelmayr, měří 710 metrů. Oba vleky jsou vhodné pro začátečníky i malé děti. Pro ty nejmenší lyžaře je zdarma k dispozici dětský lanový vlek.

