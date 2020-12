Dopilo se pivo a začala nová éra. "Plzeň se dopila ještě před uzavřením, nějaká Polička bohužel přišla na zmar… Také se zkazilo nějaké mléko - daň za lokální nepasterované produkty. Naštěstí Coca Cola má dlouhou dobu trvanlivosti," se smíchem komentuje náhlé vyhlášení lockdownu Barbora Kucsa Prágerová, ředitelka Kina Metro70, která pokračuje: "My jsme se hned, jak jen to bylo možné, přidali k iniciativě Moje kino LIVE a denně promítáme online."

Podzimní stav je mnohem horší

"Kino se stále ještě s druhou vlnou pasuje, stejně jako ostatní kina v republice. Je to beze vší pochybnosti něco, na co nebyl nikdo připravený a všichni se s lockdownem snaží vyrovnat, jak můžou," popisuje ředitelka Prágerová

"Situace mi ve srovnání s jarem připadá odlišná, nejvíce asi tak nějak celospolečenským naladěním. Lidé zjevně naráží na své hranice mnohem více než na jaře, pocit soucitné sounáležitosti se poněkud vytratil. I pro nás je "čekání na žlutého psa" úmorné, světlo na konci tunelu je zatím daleko, máme obavy o osud kamarádů z některých (především soukromých) kin." dodala Prágerová.

Metro nespí. Funguje a promítá

"Chceme, aby Prostějov věděl, že jsme neusnuli zimním spánkem, což se rozhodně neděje. Popravdě v jednom důležitém ohledu je nám zavření kina ku prospěchu: první prosincový týden u nás proběhne jedna z největších akcí, jakou jsme za dobu mého působení zorganizovali - velká redigitalizace," informuje šéfka Metra70 a vysvětluje jak funguje online promítání: "Koupíte si lístek na webu, půl hodiny před projekcí vám dorazí na email link s přenosem filmu. Diváci spolu chatují, organizátoři jim film ozvláštňují úvody s odborníky, zajímavými informacemi o filmech či režisérech. Nakolik lze v onlinu mluvit o atmosféře, tak ta bývá optimistická. Zatím nejúspěšnějším podzimním přenosem pro nás byla přednáška Terapie sdílením, z filmů Havel u příležitosti oslav 17. listopadu."

Mrazivý zážitek

Přestože je kino zavřené, pořád je v něm co dělat.

"Uklízí se, instalovalo se vánoční osvětlení, dělají se nutné provozní a administrativní procesy. Občas si pro pozvednutí nálady pustíme neonové osvětlení baru. Jen tak, abychom se tu necítili sami. Vždycky, když večer foyer procházím a vidím, jak je tu s vánočním naladěním krásně, je mi nejvíce líto, že si to diváci a návštěvníci kavárny neužijí. Protože je to opravdu moc působivé," lituje Brabora Kucsa Prágerová a dodává: "Protože projektor potřebuje být pravidelně "provětrán" a spuštěn, tak jsme si minulý týden třeba v sále pustili online technologickou konferenci Virtuální kino. Byl to poněkud mrazivý zážitek, v kinosále se teď moc netopí…"

Odložené kulaté narozeniny

"V listopadu se měla mimochodem odehrát i velká oslava 50. narozenin kina, což z pochopitelných důvodů nejde. Slavnosti tak necháme na lepší časy, stejně jako obnovenou otvíračku kavárny, vždyť za jedny prázdniny si ji ještě skoro nikdo nestihl užít!" zmiňuje ředitelka zrušené akce a s optimismem uzavírá: "Padá taky naše plánované mikulášské zimní kino na zámku, chtěli jsme k punči pustit S čerty nejsou žerty. Nevadí, v šuplíku to máme schované, příští rok jako když najdeme."