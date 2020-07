Hrdinové filmu, v němž se v hlavních rolích objeví divadelní herec Daniel Krejčík jako devatenáctiletý student gymnázia a Jiří Vojta jako jeho učitel, uvíznou v podzemním komplexu plném spletitých chodeb a dómu. Pro atraktivní záběry si filmaři vybrali dechberoucí Olomoucký dóm.

Na natáčení dramatu podle původního scénáře Romana Němce v dramaturgii Martina Bezoušky spolupracují filmaři se Správou jeskyní České republiky a se speleology, kteří je seznamují s náročnými podmínkami pohybu v podzemí.

„Filmaři se byli několikrát podívat přímo na lokalitě, kde se budou točit záběry. Podívat se byli na místě i dva hlavní herci, aby věděli, do čeho půjdou. Byli seznámeni s terénem a podmínkami pohybu v podzemí,“ sdělil Deníku vedoucí Správy Javoříčských jeskyní Martin Koudelka.

Díky speciální výjimce

Olomoucký dóm, který se nachází v nepřístupné části jeskyní, režiséra Němce nadchnul.

„Rozhodl se, že musí udělat vše, aby zde mohl točit, i když místo vypadá, že v něm točit film nejde. Jak to tak vypadá, mělo by se to podařit,“ usmál se Koudelka.

Kromě toho, že se filmaři budou muset vypořádat s velice náročnými podmínkami v těžko přístupných a stísněných prostorách, aby do nich vůbec mohli sestoupit, museli pro natáčení získat speciální výjimku z ochrany přírody.

Točit se bude na začátku srpna

V Javoříčských jeskyních bude natáčení nového českého filmu probíhat v úterý až čtvrtek 4. - 6. srpna, kdy návštěvníci musejí počítat s tím, že se nepodívají po dlouhé prohlídkové trase.

„V těchto dnech budeme mít zavřenou dlouhou prohlídkovou trasu, jinak jeskyně jako takové budou normálně otevřené, bude se provádět po krátké trase,“ upozornil návštěvníky Martin Koudelka.

Na podzim by měly vzniknout filmové záběry také v Mladečských jeskyních.