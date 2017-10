V Česku řádí silný vítr. V kraji museli hasiči vyjíždět už více než stokrát

FOTOGALERIE / Českou republiku zasáhl v noci silný vítr. Padající stromy ničí elektrická vedení a komplikují dopravu. Hasiči poprvé vyjížděli o půl sedmé ráno, vítr má sílit až do poledne.

Olomoučtí hasiči od rána kvůli větru vyjížděli už sto devětkrát.

Popadané stromy leží i na dálnici D35 na 245 kilometru ve směru z Mohlenice na Olomouc.

„v Mostkovicích na Prostějovsku spadl vikýře a části plechu z objektu, několik popadaných stromů za sebou řeší hasiči na komunikacích z Dolan směr Jívová a dále z Jívové směr Domašov nad Bystřicí. U Brodku u Prostějova leží strom na dálnici, v Přerově vyvrátil vítr zastávku. V okolí Hranic také několik spadených stromů na komunikaci. V Olomouci na ulici Sokolská se uvolnila část plechové střechy,“ řekl mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

Silný vítr potrvá až do zítřka.

"Vítr by měl zesilovat kolem jedenácté hodiny dopolední, již na večer by však měl slábnout. Ještě zítra by měl však dosahovat 50 kilometrů v hodině," řekl pro Českou televizi meteorolog Vladimír Piskala. Očekávají se velké škody.

V nižších polohách jsou nárazy větru v rychlosti až 100 kilometrů za hodinu. Český hydrometeorologického ústavu vydal výstrahu pro celé Česko: Extrémně silný vítr spojený s extrémním stupněm nebezpečí. Platnost výstrahy je stanovena od začátku soboty až do nedělních 19:00. (jon)