Nabídka je opravdu rozmanitá. Vedle klasických provozoven, jako je restaurace Beseda, papírnictví a hračky vedle spořitelny, Daňkovy drogerie či knihkupectví u radnice, se daří i novým prodejnám značkového oblečení a menším obchůdkům s rychlým občerstvením.

Samostatným nákupním centrem s desítkami prodejen je bývalý Prior, dnes Zlatá brána.

Prior v toku času a jeho proměna ve Zlatou bránu. Tady jsou archivní snímky

"Jediným problémem je parkování. Když chcete jít na náměstí ve všední den, jsou prakticky všechna parkoviště přeplněná. Mně to nevadí, nechám auto dál a projdu se, ale pro starší lidi je to problém," zamyslela se Hana Burešová s tím, že v centru jsou i banky a prodejny mobilních operátorů, do kterých chodí především starší lidé.

Ve srovnání s okolními městy je ale procházka centrem Prostějova zajímavá, protože zabedněných výloh zkrachovalých obchodů je minimum.