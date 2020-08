Na místě zasahovaly profesionální jednotky z Přerova a Olomouce, ale do likvidace následků se zapojili také dobrovolní hasiči z Čelechovic a s úklidem pomáhali i místní.

Byla to jen chvilka. Dvacetiminutová průtrž mračen splavila bahno z okolních polí, které se dostalo až po místní kapličku a napáchalo značné škody.

„Nejvíce zasažený byl dům s číslem popisným 9, ve kterém byl asi metr vody. Z dalších zaplavených domů jsme odčerpávali jen vodu ze sklepů, “ vylíčil krajský mluvčí hasičů Radek Buryánek.

Místní obyvatelé odstraňovali následky průtrže mračen celou noc a práce pokračovaly i během soboty.

„S úklidem věcí ze zatopených domů pomáhali profesionální i dobrovolní hasiči z Přerova, Olomouce a Čelechovic. Do zprůjezdnění hlavní páteřní komunikace se zapojila i řada místních obyvatel. Do večera by měla být cesta průjezdná,“ řekl.

V nejpostiženějším domě pomáhala i jednotka z nedalekého Velkého Týnce.