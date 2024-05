Hlava na hlavě, to bylo páteční Pálení čarodějnic v Čechovicích, místní části Prostějova. Do sportovního areálu za sokolovnou zamířily stovky dětí i dospělých. Malé čarodějnice a čarodějové se bavili soutěžemi, dospělí klábosili u piva.

Čarodějnice v Čechovicích, 3.5. 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

"Tuhle akci děláme pravidelně, společně s místní základní školou. Paní učitelky a vychovatelky připravují soutěže, chystají špekáčky a ceny. My zase máme na starost občerstvení a vatru," informoval Deník jeden z hlavních organizátorů Vlastimil Ráček, z SDH Čechovice.

Za odměnu špekáček nebo talisman

"Všechny děti, které se zapojí do soutěží dostávají originální malou dřevěnou čarodějnici, špekáček a nějaké sladkosti. Jsme rádi, že si k nám vždycky najde cestu spousta lidí," dodal spokojený hasič Ráček.

Podívejte se, jak hořela čechovická vatra:

Zdroj: Zdeněk Vysloužil

Kouzlo čechovické akce spočívá v tradičně kvalitním doprovodném servisu a přátelské atmosféře.

"My sem chodíme dobrých deset let. Vždycky je to tu super, potkáme spoustu známých, děcka se baví, nemají se kde ztratit. Mají tu parádní areál, posezení pod stromy," chválil například Josef Zedníček.

VIDEO: Hodová v Čechovicích s Kontakty a spoustou lidí. Podívejte se

Další hojně navštěvovanou akcí v areálu za sokolovnou bude vyhlášená Hodová zábava Čechovice. Letos se uskuteční v pátek 26. července, tradičně se skupinou Kontakt.

