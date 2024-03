Obě kapely objíždějí od začátku března Českou republiku s programem Sex, Pivo a Rock'n'roll tour 2024. "Bude to show, bude to propojení, bude to radost z hudby a z toho, že můžeme být spolu. Koncerty Protheus a Komunál se budou různě prolínat a vše vyvrcholí velkolepým společným finále. Dorazte společně s námi zažít tu radost a načerpat energii," zve tour kapela Protheus.

Protheus a Komunál přivezou sex, pivo a rock´n´roll

Prostějovský koncert bude teprve druhou zastávkou hudebníků na Moravě. Den před tím se spřátelené kapely předvedou v Hranicích. Vstupenky na jedinečný koncert lze zajistit v předprodeji prostřednictvím sítě Ticketstream.

Zkusit štěstí budete moci i s Prostějovským deníkem, který ve spolupráci s pořadatelskou agenturou Mamut agency připraví soutěž o volňásky. Stačí odpovědět na níže položenou otázku a mít štěstí.

Soutěž o vstupenky

Chcete vyhrát 2 vstupenky na koncert Protheus a Komunál?

Stačí odpovědět na tuto otázku: Jak se původně jmenovala kapela Komunál?

Ve hře jsou 2 volné vstupenky pro dva výherce.

Odpovědi posílejte na e-mail: zdenek.vyslouzil@denik.cz, do předmětu uvádět KOMUNÁL.

Vyhrává 9. a 19. správná odpověď. Bez kontaktní adresy je odpověď neplatná.

Unikátní dvojkoncert kapel Protheus a Komunál v Prostějově.