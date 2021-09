"Chodím tudy vcelku pravidelně a musím říci, že to vypadá dobře. Širší chodníky, více parkovacích míst a místo hrbatého starého asfaltu rovná dlažba," komentovala procházející paní Věra, která Šmeralovou ulicí chodí denně do práce.

"V rámci regenerace sídliště jsou realizovány komunikace, parkovací stání, místa pro kontejnery, chodníky, veřejné osvětlení, dětská hřiště mobiliář a zeleň," vyjmenovává náměstek a doplňuje: "Předpokládáme kompletní dokončení akce podle plánu do konce listopadu 2021. Mimo komunikace zbývá ještě dokončení dětských hřišť, mobiliáře a výsadby zeleně."

"O uzavírku požádal správce a provozovatel plynových sítí z důvodu výměny potrubí na středotlaký plynovod (STL). Stávající nízkotlaké potrubí (NTL) nebylo vzhledem ke svému stáří v dobrém stavu," vysvětluje náměstek Rozehnal s tím, že uzavírka Žeranovské ulice potrvá do neděle 26. září 2021.

"V dnešních dnech probíhá srovnávání a hutnění podkladních vrstev komunikace a dláždění parkovacích stání," informuje o aktuálním stavu náměstek primátora Jiří Rozehnal a s tím, že Šmeralova ulice bude neprůjezdná do poloviny letošního října.

Dopravní trable v jihozápadní části Prostějova nekončí. Aktuálně jsou neprůjezdné ulice Žeranovská a Šmeralova. Žeranovská bude uzavřena do 26. září. 15.9. 2021 | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Šmeralka bude uzavřena do půlky října, Žeranovskou otevřou koncem září

