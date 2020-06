Několikakilometrové zajížďky po příšerných vozovkách. To je současná situace na komunikacích napříč celým Prostějovskem.

Jedna z hodně frekventovaných uzavřených silnic je i mezi Laškovem a Ludéřovem.

"Nechápu proč je to zase zavřené. Jezdíme tudy pravidelně na chalupu za Konicí. Poslední dva roky se tu pořád něco dělá," kroutí hlavou Alexander Šimek z Olomouce. Hlavní spojka Olomoucka se severem Prostějovska bude uzavřená až do 23. srpna 2020.

Podobně jsou na tom řidiči mířící od Kostelce na Hané na Čechy pod Kosířem. Neprůjezdné jsou už poněkolikáté Stařechovice. Vedle pokládky nového povrchu vozovky, se zde stále pracuje na kanalizaci a chodnících. Práce by měly skončit 14. června 2020.

Radost nemají ani řidiči mířící z Prostějova do Plumlova. Momentálně je zcela uzavřen průjezd Mostkovicemi, důvodem je oprava mostu přes říčku Hloučelu.

"Do Plumlova jezdíme na chatu. Bohužel jiná možnost, než po panelovce teď není," komentuje Miroslav Slezák z Prostějova. Průjezd přes most nebude možný až do 31. srpna 2020.

Další most zastavil provoz v Brodku u Prostějova. Kompletní rekonstrukce mostu přes řeku Broděnku znemožní průjezd centrem obce až do 20. září letošního roku.

Další dopravní omezení se týká Klopotovic na východě okresu. Kompletní rekonstrukce příjezdové komunikace od Kralic na Hané a Biskupic potrvá až do 18. října 2020.

Nový kabát dostává i oblíbená spojka mezi Ptením a Holubicemi. Díky tomu ale čeká na řidiče několikakilometrová zajížďka přes Vícov a Stínavu. Práce by měly skončit 20. července 2020.

Do konce června ještě nebudou moci automobilisté využít zkratku přes Držovice do Vrahovic. Držovická Fibichova ulice se otevře až 30. června 2020.

Ještě větší komplikace v dopravě se ale dají očekávat od pondělí 8. června. Začít by měla oprava železničního přejezdu ve Vrahovické ulici.

"Dojde ke kompletní výměně kolejového svršku, vyrovnání a instalaci nového povrchu na přejezdu," informuje náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Objízdnou trasou by měla být takzvaná myší díra.

"Křižovatka Tovární a Říční je téměř dokončena, zbývá osadit dopravní značení a nechat schválit Dopravním inspektorátem Policie ČR. Ihned poté bude plně zprůjezdněna, bude to během několika následujících dní," potvrdil počátkem týdne náměstek Rozehnal.