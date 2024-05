V plném proudu je v těchto dnech stavba nového mostu přes řeku Blatu v Bystročicích na Olomoucku. Frekventovaná silnice, vyhýbající se dálnici D46, by měla být průjezdná už koncem června. Podívejte se jak pokračuje stavba nového mostu

Stavba nového mostu přes řeku Blatu v Bystročicích, květen 2024 | Video: Vránová Magda

Ještě před prázdninami se tak znovu otevře hojně využíváná trasa mezi Olomoucí a Prostějovem vyhýbající se dálnici. Nyní musejí místní a lidé z okolí kvůli uzavírce v Bystročicích objížďkou.

Uzavírka v Bystročicích od 19. února 2024Zdroj: Mapodvý podklad Mapy.cz. Grafika: Deník

Původní most byl ve špatném technickém stavu a pro veškerou dopravu přestal sloužit v druhé polovině února. Stavební firma jej pak kompletně rozebrala a na stejném místě už roste nový.

Jak vypadal starý most v Bystročicích

„Máme hotovou celou spodní stavbu mostu, aktuálně provádíme opevnění koryta toku řeky Blaty. Pak bude následovat mostovka. Nový most by měl být uveden do provozu koncem června,“ sdělil stavbyvedoucí Milan Mohler z firmy Hroší stavby, která stavbu provádí.

Investorem je Správa silnic Olomouckého kraje, celkové náklady dosáhnou 16,8 milionu korun. Most přes Blatu využívají nejen motoristé z okolních vesnic, ale také řidiči, kteří nemají dálniční známku a potřebují se dostat do Olomouce nebo Prostějova.