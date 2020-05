Po dvou a půl měsících se opět naplnily školní třídy. Od brzkého rána se před ZŠ Jana Železného v Prostějově scházely v desetiminutových rozestupech skupinky dětí, které si před budovou školy přebíraly jejich paní učitelky.

„Do školy nastupuje kolem padesáti procent žáků,“ prozradil ředitel školy Dalibor Ovečka.

Dezinfekci umístěnou u vchodových dveří musel použít každý příchozí.

„Budeme se snažit dodržovat hygienická opatření v nejvyšší možné míře. Sestavili jsme i takzvané koordinátory chodeb, kteří budou dohlížet na provoz mimo třídy. Každá skupina dětí má řízené nástupy i přestávky,“ představil situaci ve škole Dalibor Ovečka.

Výuka dětí je dobrovolná, část žáků bude pokračovat v domácí výuce.

„Chvíli jsem se rozmýšlela, zda dceru do školy dát, ale když jsme viděla, jak jí chybí kamarádi, rozhodla jsem se pro nástup do školy,“ svěřila se jedna z maminek Vendula Uchytilová.

Další maminka, Silvie Muchová, která má dceru ve čtvrté třídě, nechala své děti doma: „Rozhodla jsem se pokračovat v systému domácí výuky. Hlavním důvodem byly obavy z možnosti případného nakažení koronavirem. Pravidelně se stýkáme s prarodiči, kteří jsou rizikovou skupinou,“ uvedla.

Děti si to od vchodových dveří zamířily rovnou do třídy. Jako šatna jim posloužily háčky na chodbě. Dezinfekce čekala na žáčky i ve třídách. Každý usedl do vlastní lavice, aby byly dodrženy správné rozestupy. Děti byly na začátku poučeny o situaci a seznámily se s ostatními hygienickými pravidly.

„Mně ta nařízení nijak nevadí. Návratu do školy jsem se nemohla dočkat. I když to doma bylo fajn, těšila jsem se na kamarády a na učení,“ uvedla s úsměvem Alžbětka Haratková z druhé třídy.

Děti po pár minutách odložily roušky a následovalo příjemné povídaní. Některé dokonce přinesly paní učitelce dárek.

„Moc jsem se na děti těšila. V první řadě si s dětmi pořádně popovídám a zabydlíme se. Samozřejmě nervozita z nové situace si vybrala svou daň: nemohla jsem spát. Ale tady to ze mě opadlo a všechno vypadá báječně,“ uvedla s úsměvem třídní učitelka druháčků Lenka Kopecká, kterých se ve třídě sešlo deset.

Pro děti doma bude paní učitelka pořádat ještě dvakrát týdně online výuku.

„Nové učivo probírat nebudeme. Nebudou ani žádné akce, výlety, škola v přírodě. Ale i tak si to tady užijeme,“ uzavřela Lenka Kopecká.