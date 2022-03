"Situace je všeobecně známá. Mediálně se hodně propírá a my jsme v tom také. Po uzavření Sberbanky jsme zůstali úplně na nule," smutně popisuje tvrdou realitu určický starosta Petr Kouřil s tím, že se jednalo o našetřené peníze určené k dofinancování letošních investičních akcí.

"Už v pátek před čtrnácti dny jsme se nedostali do internetového bankovnictví, abychom převedli peníze na náš další účet. Tím pádem jsme zůstali úplně bez prostředků," doplnil první muž Určic.

Plánované akce se nezastaví

"Všechny investiční akce na letošní rok jsou vázány převážně smlouvami a jsou na ně schválené dotace. Částka 8,7 milionů korun, kterou máme ve Sberbank byla určena k jejich dofinancování. Obec se bude snažit tyto peníze sehnat, aby se tyto akce dokončily," přiblížil aktuální potíže Kouřil jenž dodal, že je přesvědčen o tom, že danou situaci zvládnou.

Nedobytný účet byl určen na příjem daní a částečně byl i spořícím. Obec z něj čerpala peníze například na platy obecních zaměstnanců.

"Domluvili jsme se s paní ředitelkou základní školy na stažení rezervního fondu. Získali jsme tak peníze na platy zaměstnanců," popsal krizové řešení starosta.

Pomůže místní podnikatel

"Máme už zřízený nový účet u české banky. V pondělí máme zastupitelstvo, na kterém schválíme finanční pomoc jednoho z místních podnikatelů. Půjčí nám dva miliony, které nám pomohou vyřešit situaci na několik měsíců. Současně také řešíme meziúvěr o dofinancování investičních akcí," informuje dále Kouřil s tím, že naděje umírá poslední.

Peníze zůstanou u ledu několik let.

"Podle dostupných informací je ale realita taková, že obec není ze zákona pojištěná ani na těch dva a půl milionu. Vypadá to tak, že naše peníze budou na několik let zablokovány a bude se čekat na to, až banku převezme insolvenční správce. Nezbývá než doufat, že naše peníze někdy v budoucnu dostaneme," uzavírá zdrcený Petr Kouřil.