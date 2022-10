"Celkové náklady činily dvacet osm milionů korun. Komunikace šly za krajskou Správou silnic, obec financovala stavbu chodníků a parkovacích míst. Částka vyšla pro obě instituce zhruba na půl," informoval určický starosta Petr Kouřil s tím, že devět milionů získaly Určice jako dotaci ze Státního fondu infrastruktury.

Celkově vzniklo v prostoru před hřbitovem šestatřicet nových parkovacích míst a dalších devět u nedaleké prodejny smíšeného zboží.

"Hlavní přínos křižovatky vidím ve zvýšení bezpečnosti školáků. Křižovatkou projíždí pětačtyřicet autobusů denně, plus značné množství automobilů. Okružní křižovatka se nám zdála jako nejlepší možné řešení s přihlédnutím na bezpečnost chodců," dodal starosta Kouřil.

Hrušně se už na Tichou nikdy nevrátí

Místním se nové prostranství líbí.

"Vypadá to nádherně, je to nové a lidi si musí zvyknout. Ta křižovatka potřebovala přestavět, byl tam vždycky zmatek. Nikdo pořádně nevěděl, kdo má přednost. Nejhorší bylo přijet od Alojzova a odbočovat na Dětkovice a Výšovice. Stalo se tam i dost havárek, je dobře, že už se to konečně udělalo, i když to mohlo být o pár let dřív," komentoval bývalý profesionální řidič František Hýbl a dodal: "Super je i parkoviště, konečně se dá odstavit auto bez toho, aby člověk hledal místo. Nové parkoviště je i u sokolovny, takže když je fotbal nebo dušičky, všichni zaparkují. Díky za takového starostu, který se o všechno stará."

Nové přechody vedou děti od školy až na zastávky.

"Já jsem strašně vděčná obci, že myslí na bezpečnost dětí. Dopravní situace, která zde byla, nebyla hlavně v čase příjezdu dětí do školy bezpečná. Nebyly zde chodníky ani přechody. Myslím si, že to co zde vzniklo je úžasná věc," neskrývala spokojenost ředitelka místní základky Marcela Melková, která s širokým úsměvem pokračovala: "Já jako místní rodačka tu předchozí podobu křižovatky důvěrně znám. Myslím, že na ni moc vzpomínat nebudu, protože bylo kolikrát velkým dobrodružstvím se dostat na druhou stranu."

Kruhový objezd se v dohledné době zazelená.

"V nejbližší době bude ve středu křižovatky vysazeno pět líp a jeden platan přímo ve středu objezdu. Okolo autobusových zastávek vysadíme ještě tři sakury," uzavřel Petr Kouřil.