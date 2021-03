"Projektování akce Průtah obcí Určice bylo zahájeno v roce 2016. Je rozdělen na tři etapy. V první je hlavní ulice směr Prostějov, druhá obsahuje řešení křižovatky u hřbitova a třetí část na Alojzov, která už je prakticky hotová," informuje určický starosta Petr Kouřil.

Dlažba pamatuje Hitlera. Místo ní vznikne moderní a bezpečný dopravní uzel.

"Oživili jsme dvacet let starou studii kruhového objezdu v křižovatce, ze které vyúsťují silnice na Výšovice, Dětkovice, Prostějov a Alojzov. Jedná se o nepřehlednou křižovatku, vydlážděnou okolo druhé světové války," říká starosta Kouřil.

Nový terminál a parkoviště

Bláto a louže sužující cestující při výstupu či nástupu do autobusů a posprejovanou zastávku nahradí terminál.

"Bylo potřeba vyřešit terminál a parkovací místa pro návštěvníky hřbitova a sportovního areálu Sokola. Vznikne tedy nový přestupní terminál se stáním pro autobusy a pětatřicet parkovacích míst," popisuje první muž Určic.

Je nutné vše připravit

"Jednáme s Olomouckým krajem a máme příslib, že se samotná stavba se zahájí v nejbližších letech. My jako obec ovšem musíme sehnat peníze na naši spoluúčast, která obsahuje všechny chodníky a odstavné plochy. Ještě letos ale stihneme projekty, které se stavbou křižovatky a terminálu souvisí," uvádí Petr Kouřil a pokračuje: "Jedná se o předělání veřejného osvětlení. Obnova NN sítě a přidání kabelů pro optickou síť. To je úkol pro letošní rok. Navíc ještě plánují Vodovody a kanalizace generální opravu přivaděče pro Prostějov, který vede právě přes zmíněnou určickou křižovatku. To vše musí být hotové předtím, než se začne stavět."

Přes třicet milionů

"Máme zažádáno o dotaci ve výši dvanácti milionů korun. Celkově nás to bude stát patnáct milionů. V případě, že budeme úspěšní, zahájíme jednání s Olomouckým krajem, aby se mohlo začít už v příštím roce. Cena silničního tělesa se pohybuje kolem osmnácti milionů korun," vypočítává Kouřil a uzavírá: "Podobně dlouhé dopravní uzávěry jako loni, se v letošním roce řidiči obávat nemusejí. Půjde pouze o lokální krátkodobá omezení."