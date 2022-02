Co všechno jste v loňském roce v obci udělali? Starosta Určic Petr KouřilZdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil "V lokalitě Dubské se uskutečnila výměna nízkého napětí. S tím souvisela i rekonstrukce veřejného osvětlení, k tomu jsme přiložili i optickou síť v celé lokalitě. Ve vlastní režii jsme obnovili dva půl tisíce metrů chodníků. Z dotací ještě další chodníky v ulicích ´Výšovská´ a ´Dětkovská´. Vyměnili jsme i dešťovou kanalizaci v prostoru okolo nákupního střediska. Tam také v součinnosti se správou silnic bylo položeno i 110 metrů nové komunikace včetně obrubníků. Tady také budeme letos pokračovat s novými chodníky, na které jsme dostali dotaci. Dokončena byla i stavba polytechnických dílen, do kterých letos budeme pořizovat vybavení."

Zkrátka nepřišli ani místní hasiči, že?

"Pro JSDH jsme pořídili novou cisternu Scania. Hasiči si aktuálně upravují garáž, aby mohli s novou technikou bez problémů vyrážet k zásahům."

Vybudovali jste i nové byty?

"Do konce minulého roku byly dokončeny tři byty v Domu služeb. V bývalém klášteře vzniklo sociální bydlení převážně pro mladé maminky s dětmi."

Co máte v plánu pro letošek?

"Chtěli bychom projektovat a připravovat se na další roky. Konkrétně se jedná o chodníky směrem na Seloutky. Stejně tak bychom chtěli pracovat na výpadovkách směrem na Dětkovice a Výšovice. V loňském roce jsme zahájili komplexní pozemkové úpravy a geodeti momentálně začínají vytyčování hranic pozemků extravilánu obce. Následovat bude jeho řešení, které by mělo trvat čtyři roky. Nejbližší akcí je zahájení budování stavby sportovního areálu mezi školou a školní bytovkou. Bude se jednat o multifunkční hřiště s umělou trávou, tartanem a tartanovou dráhou. Bude sloužit pro školu i veřejnost, bude mít i veřejné osvětlení a sociální zázemí. Ve sportovním areálu TJ Sokol chceme s pomocí dotace vybudovat workoutové hřiště a v suterénu sokolovny by se měla vyřešit vzduchotechnika."

Blíží se komunální volby, budete znovu kandidovat?

"Už jen vzhledem k tomu, co všechno máme v plánu a naprojektované, bych se ve volbách opět chtěl ucházet o post starosty."