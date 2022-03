Největší růst zájmu zaznamenala přírodovědecká fakulta – přes devět set přihlášek více než loni. UP také registruje navýšení počtu zájemců s cizím státním občanstvím, ti si podali 4 920 přihlášek (loni 3 967), z toho 2 273 tvoří Slováci. Větší je také zájem o distanční online studium. Celkově si jednu nebo více e-přihlášek podalo přes 22 tisíc uchazečů.

„Olomouc je skutečným univerzitním městem a dokazuje to i velký zájem o studium právě u nás. Je skvělé, že ze široké studijní nabídky našich osmi fakult si pravidelně vybírá tak vysoký počet uchazečů, jaký jsme zaznamenali letos, ale i v předchozích letech. Mám radost i z toho, že je poptávka nejen po tradičních oborech, ale i po nových studijních programech,“ uvedl rektor UP Martin Procházka.

Nohavicovi odmítli v Olomouci halu na koncert, univerzita jej tam nechce

Na některé studijní programy UP se lze i nadále přihlašovat, například na zcela nový obor Specializace v ošetřovatelství – Ošetřovatelská péče v interních oborech na fakultě zdravotnických věd jsou přihlášky otevřeny do 31. března nebo na English Language for Education do 30. dubna.

Do konce dubna si lze podat přihlášku i na již zavedené obory Sociální práce nebo Mezinárodní sociální a humanitární práce teologické fakulty. Na doktorské studium je možnost přihlásit se většinou do dubna či května v závislosti na fakultě. Přehled stále otevřených programů je k dispozici v katalogu na webu UP.

Největší zájem je na UP tradičně o studium Všeobecného lékařství, Psychologie, Práva a právní vědy, Zubního lékařství a Global Development Policy. Dále pak také o učitelské obory na pedagogické fakultě, Fyzioterapii nebo Všeobecné ošetřovatelství. Ze studijních programů, které UP nabízela zcela nově, je značný zájem o Korejská studia, Aplikovanou fyzioterapii na fakultě tělesné kultury nebo o Evropské právo a politiky EU.

Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v ČR. Patří mezi nejlépe hodnocené české vysoké školy ve světových žebříčcích. Nabízí přes 800 studijních programů, které na osmi fakultách studuje 23 tisíc studentů.

Nový rektor UP Procházka: Chci vtáhnout studenty do hry

TOP 10 studijních programů UP – stav k 15. 3. 2022

PROGRAM, TYP STUDIA, FAKULTA UP: POČET PŘIHLÁŠEK

Všeobecné lékařství, magisterský, lékařská fakulta: 2307

Psychologie, bakalářský, filozofická fakulta: 1642

Právo a právní věda, magisterský, právnická fakulta: 1445

Zubní lékařství, magisterský, lékařská fakulta: 1266

Global Development Policy, navazující magisterský, přírodovědecká fakulta: 1143

Učitelství pro 1. stupeň základní školy, magisterský, pedagogická fakulta: 707

Fyzioterapie, bakalářský, fakulta zdravotnických věd: 582

Učitelství pro mateřské školy, bakalářský, pedagogická fakulta: 541

Všeobecné ošetřovatelství, bakalářský, fakulta zdravotnických věd: 531

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, bakalářský, pedagogická fakulta: 514

Zdroj UP